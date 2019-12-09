Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Aralık Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde 9 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 9 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzelce Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-09 09:15:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-09 09:20:48.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akşemsettin Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-09 09:15:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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