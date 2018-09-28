SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Süleyman Akkaya
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Süleyman Akkaya vasiyet etti; organlarıyla 6 kişiye can ve ışık olacak

Amasya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Süleyman Akkaya, bağışlanan organları sayesinde 6 kişiye umut oldu. Süleyman Akkaya'nın eşi Tuğba Akkaya, "Eşimin yarın doğum günüydü ama maalesef hayatını kaybetti. Eşimin, 'Bana bir şey olursa kesinlikle organlarımı bağışla' vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum" dedi

28.09.2018 - 15:43 | Güncelleme: DHA

Amasya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Süleyman Akkaya'nın (33) bağışlanan organları, 6 kişiye umut oldu. Süleyman Akkaya'nın eşi Tuğba Akkaya, "Eşimin yarın doğum günüydü ama maalesef hayatını kaybetti. Eşimin, 'Bana bir şey olursa kesinlikle organlarımı bağışla' vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum" dedi.

DHA'nın haberine göre; Amasya'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Süleyman Akkaya, 4 gün önce Merzifon ilçesindeki iş yerinde beyin kanaması geçirdi. Merzifon Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun'un Atakum ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen Akkaya, tedavi altına alındı. 4 gündür yaşam savaşı veren Akkaya'nın beyin ölümü gerçekleşti. Tuğba Akkaya, eşinin vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ile iletişime geçen aile, kararı bildirdi. Akkaya'nın kalbi İstanbul'a, karaciğeri Erzurum'a, 2 böbrek ve 2 korneası ise Samsun'da organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi. Süleyman Akkaya'nın yarın doğum günü olduğu da öğrenildi.

VASİYETİ ORGAN BAĞIŞI OLDU

Tuğba Akkaya eşinin vasiyeti üzerine organ bağışı kararı aldıklarını belirterek, "Eşimin isteğiydi. Ben bu istediği yerine getirdiğim için vicdanım çok rahat. Organları alacak olanların da inşallah eşim için iyilik yapıp dua etmelerini istiyorum. Yarın doğum günü ama maalesef hayatını kaybetti. Herkes bence organ bağışında bulunmalı. Eşim organ naklini olumlu bulduğu için, 'Bana bir şey olduğunda kesinlikle benim organlarımı bağışla' diye vasiyette bulundu. Ben de bu son istediğini ve vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum" dedi.

DR. KAZAK: 6 HASTAYA İKİNCİ BİR HAYAT ŞANSI VERECEK

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, acılı aileye göstermiş oldukları büyük fedakarlık ve bu erdemli davranış için teşekkür ettiklerini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 6 hastaya ikinci bir hayat şansı verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Süleyman Akkaya'nın eşinin de 4 aylık hamile olduğu ve erkek çocuğu beklediği öğrenildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X