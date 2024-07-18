Süleyman Hurma TFF seçimi öncesi Habertürk'e konuştu: Büyükekşi burada misafir olamaz!

Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde öncesinde Habertürk TV'ye konuştu.

Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan Hurma, oldukça sert ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN KÖTÜ BİR DURUM!"

Servet Yardımcı'nın çekilmesine gönderme yapan Süleyman Hurma "Hiçbir şekilde içime sinmeyen bir seçim. Türkiye'yi UEFA'da temsil eden bir kişinin adaylıktan çekilme zorunda kalıyor olması bizim adımıza hiç de sağlıklı ve güzel bir durum değil. İkincisi geçtiğimiz sezon, onlarca skandala sebep olmuş, bunlardan dolayı toplumun ciddi tepkisini almış, 18 Temmuz için seçim kararı almış, sonra bu geç dendiğinde milli maçlar var o yüzden biz bunu alıyoruz, başka niyetimiz yok diye cevaplar vermiş bir yönetim kurulu ve bir başkanın Türk futbolunu tekrar yönetmeye talip olması inanılmaz bir durum." dedi.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ KURTARSIN"

Seçimin adil şartlarda yapılmadığını söyleyen Hurma "Bir takım oyun kurucular var. Nüfuzlarına güvenerek, hükümete olan yakınlıklarına güvenerek oyunu istedikleri kurup oynuyorlar. Hiçbir zaman sağlıklı ve güzel bir yapı değil. Bu tablodan utanmamız gerekir. Umut ediyorum ki, futbolun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ifadeyi hiç sevmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Tek bir şansımız kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Oraya iletilenler, burada yapılanlar adaleti, futbolun ruhunu temsil eden durum değil. Tüm kulüpler birbirine girdi. Herkes kutuplaştı. Biz ülkesini, vatanını seven insanlarız. Bunun olmaması gerekir. Bazı insanlar ellerindeki gücü bırakmamak, oyunu temiz oynamamak için... Geçtiğimzi sezon hiçbir ligde oyun temiz oynanmadı. Benim takımım küme düştü. Bakanlıklara, partilere giriyorum. Kapıdaki kapıcıdan, genel müdüre kadar bize 'resmen sizi düşürdüler' dedi. Toplum bu kanıya vardıysa bunu yapanlar orada durmamalı. Niye duruyorlar, bilmiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu insanları burada tutan insanlar var. Zorla burada tutuluyorlar." ifadelerini kullandı.