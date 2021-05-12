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Sullivan, İsrailli mevkidaşına "ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı

Sullivan, İsrailli mevkidaşına
Sullivan, İsrailli mevkidaşına "ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti
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AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklama, Sullivan'ın, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

"Sullivan, son dönemde Hamas ve diğer terör grupları tarafından Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere füze saldırılarını kınadı." ifadesine yer verilen açıklamada, "Sullivan, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in güvenliği ve sivilleri korurken kendini ve halkını savunma hakkına sarsılmaz desteğini iletti." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; ABD'nin bölgede sürdürebilir bir sakinlik getirilmesine yönelik adımlara da destek vereceği aktarılan açıklamada, görüşmede, Sullivan ve Ben Shabbat'ın yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

SULLİVAN MISIR HÜKÜMETİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Açıklamada Sullivan'ın bugün Mısır hükümeti ile de Gazze ve Kudüs'teki durum hakkında ele aldığı, görüşmede bölgede sükunetin sağlanması ve yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Öte yandan Emily Horne'nin açıklamasında Sullivan'ın İsrail'in Filistin'e yönelik hava saldırılarından bahsetmediği dikkati çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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