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Sultan Reşad'ın yaptırdığı 111 yıllık çeşme restore edilip turizme kazandırılacak

Osmanlı padişahlarından 5. Mehmed Reşad Han'ın tahta çıkmasının ardından Yalova merkeze bağlı Güneyköy köyünde yaptırdığı 111 yıllık çeşme, restore edilip bulunduğu meydan yeniden düzenlenerek turizme kazandırılacak.

Sultan Reşad'ın yaptırdığı 111 yıllık çeşme restore edilip turizme kazandırılacak
AA

Yüksekliği 3,65 metre, genişliği 2,20 metre olan tarihi çeşme, Dağıstan'dan 1880'li yıllarda göç eden vatandaşların torunlarının yaşadığı Güneyköy'de yer alıyor.

Yalova'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri kabul edilen ve 1909'da yapılan çeşme, İl Özel İdaresince hazırlanan 940 bin lira bütçeli "Güneyköy Kültür Turizm Destinasyonu Kapsamında Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi" ile yeniden eski ihtişamına kavuşturulacak.

Osmanlının klasik çeşmeleri tarzında yaptırılan ve halen su akan çeşme ile köy meydanındaki çalışmalar, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından finanse edilecek.

- "Sultan Reşad'ın tahta çıktığında yaptırdığı ilk eserlerden biri"

Köy muhtarı Hacı Murat Erhan, AA muhabirine, Güneyköy'de yerleşimin 1880'lerde inşa edilen caminin çevresinde şekillendiğini söyledi.

Çeşmenin, Sultan Mehmet Reşad'ın 1909'da tahta çıktığında ilk yaptırdığı eserlerden olduğunu belirten Erhan, şöyle devam etti:

"Zamanın evliyalarından Şeyh Şerafeddin Hazretleri, sarayla ikili ilişkilerinden dolayı köyümüzün ihtiyaçlarından birinin köy çeşmesi olduğunu kendilerine bildirir. Bunun üzerine Sultan Reşad bu çeşmeyi köyümüze yaptırır. Bu çeşme, Türkiye'deki 36 bin köy arasında bir padişah tarafından yaptırılan tek çeşme olması nedeniyle çok önemli."

Erhan, onaylanan projenin yapım çalışmalarına eylül ayında başlanmasının planlandığını bildirdi.

Köy meydanının da düzenlenip Osmanlı kültürüne yakışır hale getirileceğini ifade eden Erhan, "Meydanda Osmanlı kültürüne uygun olan bir evi model olarak alıp çevresindeki evler ona göre düzenlenecek." dedi.

Güneyköy sakinlerinden Mehmet Erhan da çeşmenin halen kullanılmakta olduğuna değindi.

Erhan, 5 yıl önce de restore edilen tarihi yapının kendileri için çok değerli olduğunu kaydederek, "Yeni projeyi gördüm ve çok çok güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah çok iyi bir sonuç alırız. Ayrıca, yeşillendirme de olacağını biliyorum. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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