Dışlanan, küçümsenen, baskı altına alıp yok edilmek istenen mutantların, evrimin doğal bir sonucu olduğunu düşünür. Ona göre gelecek mutantlarındır... İngiliz aktör Ian McKellen’in yorumuyla Magneto, süper kahramanlar dünyasının kuşkusuz en karizmatik kötü adamlarından biridir. Birçok X-Men hayranı, Profesör Charles Xavier'nin barışçı politikalarını Magneto’nun düşüncelerine oranla naif ve çocuksu bulur. Gerçekten de seri boyunca insanlar buldukları her fırsat ve bahanede mutantları yok etmek için ellerinden geleni yaparlar.

Filmler: X-Men (2000),X2 (2003),X-Men: The Last Stand (2006) X-Men: Days of Future Past (2014)