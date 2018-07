Süper Kupa maçı ne zaman? 2017-2018 Spor Toto Süper Lig sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk resmi maçı olan Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa maçında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de uygulanacak. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? İşte Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa maçının detayları...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Akhisarspor arasında gerçekleşecek Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü oynanacak. Mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

SÜPER KUPA'DA "VAR" UYGULANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.

Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.

Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.

"DENAYER'DA İNŞALLAH OLACAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nagatomo ve Denayer kritikti. Donk tamam, Jason Denayer de inşallah olur. Bazı bölgeler için transfer ihtiyacı var. 31 Ağustos'a kadar olan bölüm her kulüp gibi Galatasaray için önemli bir zaman dilimidir" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsviçre kampının başladığını ve 21 Temmuz'da Valencia ile oynadıktan hazırlık maçından sonra İstanbul'a döneceklerini belirten Terim, "Kısa bir ara sonrası tekrar kampa gireceğiz. 2 hazırlık maçı daha oynayabiliriz. İstanbul'da sadece fiziksel çalışmalar yaptık. İsviçre kampında fizik teknik ve taktik üzerine çalışacağız" şeklinde konuştu.



"Hepsi Süper Kupa maçına yetişecek"

TM Akhisarspor'dan transfer edilen başarılı futbolcu Muğdat Çelik için yorumda bulunan deneyimli çalıştırıcı," "Muğdat Çelik'in hiçbir sorunu yok. Adapte oluyor. Milli takımdan dönen futbolculara elenme sıralarına göre izin verdik. Nagatomo'ya 21 Temmuz'a kadar izin verdim. Muslera'ya daha fazla izin vereceğiz. Hepsi Süper Kupa maçına yetişecek" diye konuştu.



"Eray ve Tarık kendilerini ispat etmeli"

Kamp kadrosuna alınmayan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal hakkında da konuşan Fatih Terim, "Tarık Çamdal için maalesef bazı şeyler olmadı. Daha çok genç. Eray ve Tarık için kendilerine gidip başka bir takımda oynamaları gerektiğini söyledik. Kendilerini ispat etmeleri gerekir. Tolga Ciğerci ümit ederim kısa sürede iyileşir ve sonrasında bir karar veririz. Sakatlığı olduğu için onu getirmedik. Bizim futbolcularımıza küsme lüksümüz yok ama kararları ile ilgili tasarruf hakkımız var. Tolga ümit ederim bir an evvel iyileşir. Sonra hakkında bir karar veririz. Mevcut kadromuzu koruduktan sonra transferi ekonomik gücümüz yettiği kadar bize lazım olacak şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Jason Denayer de inşallah olur"

Takıma yapılacak transfer konuları için ise Terim, "Mevcut kadromuzu koruduktan sonra transferi ekonomik gücümüz yettiği kadar bize lazım olacak şekilde yapacağız. Nagatomo ve Denayer kritikti, Donk tamam. Jason Denayer de inşallah olur. Bazı bölgeler için transfer ihtiyacı var. 31 Ağustos'a kadar olan bölüm her kulüp gibi Galatasaray için önemli bir zaman dilimidir. Burada her şey olabilir. Gelenler, gidenler olabilir. Bunlar çok doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.