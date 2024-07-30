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        Haberler Bilgi Süper Kupa maçı tarihi: Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

        Süper Kupa maçı tarihi: Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman?

        Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Galatasaray'ı, Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde iki takım hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, "Süper Kupa maçı tarihi: Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Süper Kupa maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 00:26 Güncelleme: 30.07.2024 - 00:26
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        Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa finalinde 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı- kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, siyah- beyazlılar ise 3 defa rakibine üstünlük sağladı. Peki, "Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçına ilişkin tüm detaylar...

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        GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

        Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te yapılacak.

        Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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        GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

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        ARALARINDA OYNANAN SÜPER KUPA MAÇLARI

        Galatasaray ve Beşiktaş toplamda Süper Kupa müsabakalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı- kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, siyah- beyazlılar ise 3 defa rakibine üstünlük sağladı.

        Aralarında oynadıkları 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve penaltılarla gülen taraf Galatasaray oldu.

        Böylelikle derbide toplamda Galatasaray 5 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş 3 kez müzesine götürdü.

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        SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR

        Galatasaray- 17

        Trabzonspor- 10

        Fenerbahçe- 9

        Beşiktaş- 9

        Göztepe- 1

        Akhisar- 1

        Ankaragücü- 1

        Eskişehir- 1

        Konyaspor- 1

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