Süper Lig puan durumu 12. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanan 3 maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
11 Aralık Cuma
Kasımpaşa 3-2 Denizlispor
12 Aralık Cumartesi
A. Hatayspor 3-1 F. Karagümrük
Kayserispor 0-0 Trabzonspor
Ç.Rizespor 3-2 Göztepe
Ankaragücü 4-3 Konyaspor
Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor
13 Aralık Pazar
B.B. Erzurumspor 0-1 Gençlerbirliği
Başakşehir 1-2 Gaziantep FK
Alanyaspor 2-1 Beşiktaş
14 Aralık Pazartesi
Saat 20:00 Sivasspor - Antalyaspor
SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU
Haftayı bay geçen takım
Galatasaray
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