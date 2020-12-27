Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
26 Aralık Cumartesi
Göztepe 1-1 Karagümrük
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
27 Aralık Pazar
Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor
Denizlispor 1-2 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 1-3 B.B. Erzurumspor
Başakşehir 2-2 Kasımpaşa
28 Aralık Pazartesi
16:00 Gençlerbirliği - Kayserispor
16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Antalyaspor - Hatayspor
19:00 Beşiktaş - Sivasspor
SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU
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