Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 16. haftanın sona erdiği ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

2 Ocak Cumartesi

BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK

Sivasspor 2-2 Denizlispor

Alanyaspor 3-0 Başakşehir FK

MKE Ankaragücü 3-1 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 0-0 Antalyaspor

Hatayspor 3-1 Konyaspor

3 Ocak Pazar

Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor

Kayserispor 0-2 Beşiktaş

4 Ocak Pazartersi

Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe

SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)