Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 16. haftanın sona erdiği ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
2 Ocak Cumartesi
BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK
Sivasspor 2-2 Denizlispor
Alanyaspor 3-0 Başakşehir FK
MKE Ankaragücü 3-1 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 0-0 Antalyaspor
Hatayspor 3-1 Konyaspor
3 Ocak Pazar
Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor
Kayserispor 0-2 Beşiktaş
4 Ocak Pazartersi
Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe
SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
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