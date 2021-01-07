Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 17. haftanın sona erdiği ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 17. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 18. haftanın fikstürü...

SÜPER LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği 3-1 Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor 1-0 Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe 2-1 Aytemiz Alanyaspor

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

9 OCAK CUMARTESİ

Sivasspor-Gaziantep FK

Göztepe-Antalyaspor

Kayserispor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Gençlerbirliği

10 OCAK PAZAR

Fatih Karagümrük-Konyaspor

Çaykur Rizespor-Denizlispor

MKE Ankaragücü-Başakşehir FK

Hatayspor-Beşiktaş

11 OCAK PAZARTESİ

BB Erzurumspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Kasımpaşa