Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 5 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 21. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...
SÜPER LİG 21. HAFTA SONUÇLARI
23 OCAK CUMARTESİ
Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor
Başakşehir FK 1-1 Çaykur Rizespor
24 OCAK PAZAR
Konyaspor 0-0 Antalyaspor
Denizlispor 1-3 Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray
Gaziantep FK 1-1 Hatayspor
Beşiktaş 2-1 Göztepe
25 OCAK PAZARTESİ
Kasımpaşa - Sivasspor
Alanyaspor - MKE Ankaragücü
Fenerbahçe - Kayserispor
SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU
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