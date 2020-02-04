Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

* Haftanın maçı, sezonun şu ana kadarki en heyecanlısıydı. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin düellosunu izleyenler nefes dahi alamadı. Top bir o kalede, bir kaledeydi. Ancak Uğurcan ve Sörloth farkı, 3 puanı Fırtına'ya getirdi. İyi futbol ise Fenerbahçe'nin tesellisiydi.

* Ertesi gün lider Sivas kazanır diye beklerken 5 yedi. Zirvede tüm hesaplar revize edildi. Trabzonspor eksik maçını da yenerse liderle puanı eşitliyor. Bitti, havlu attı denilen Galatasaray, 6. sırada olmasına rağmen "mayıs" hayali kuruyor.

* Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın'la Rize deplasmanında hayata döndü. Özellikle ilk yarıdaki oyun iyi şeyler vadetti ama defansın rakip forvetler kadar Karius'u da tutması gerekli.

* Alt tarafta ise bu hafta ilginç bir durum vardı. 10. sıradan itibaren kimse 3 puan kazanamadı. Artık son 14 hafta. Süper Lig'de kalmak isteyenler bir an önce ayağa kalkmalı.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Trabzonspor

Fırtına, Fenerbahçe karşısında geriye düşse de esmeyi bildi. Büyük maçlardaki kabus çok uzaklarda kaldı. Artık derbilerde yenilmez bir Trabzonspor var.

Futbolcu: Maxim (Gaziantep FK)

Bir transfer ilk maçında ancak bu kadar "Maximum" verim verebilirdi. Rumen futbolcu, attığı goller kadar oyunuyla da maça damga vurdu. Ayrıca Sörloth ve Uğurcan Çakır'ı da bu hafta için unutmamalı.

Teknik direktör: Sumudica (Gaziantep FK)

Ligin ikinci yabancı hocasından biri, lideri dağıttı. Sivasspor neye uğradığını şaşırdı ancak böyle önemli bir zaferin üstüne rakip futbolcuya yaptıpı hareket şık olmadı.

Genç: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Sörloth ileride harikalar yaratırken o ise kalesine duvar örmekle meşguldü. İnanılmaz kurtarışlarla çok önemli bir 3 puanı getirdi.

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Sivasspor

Yiğidolar'ı izlerken gördüklerimize inanamadık. Zirve yolunda iş kazaları olacaktır tabii ancak 5 golü de açıklamak zor.

Futbolcu: Loris Karius

Beşiktaş yeni hocasıyle iyi başlamışken, golü de bulmuşken inanılmaz bir hatayla rakibe gol hediye etti. Neredeyse her maç benzer hatalar. Sergen Yalçın'ın ilk aşamada çözmesi gereken sorunlardan biri.



Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Rıza hoca, "Haftanın iyileri"nin gediklisi olmuştu ama 5-1'den sonra ne yazık ki burada. Önce Rizespor beraberliği, sonra da Gaziantep'te yaşanan hezimet. Rüyayı gerçekleştirmek istiyorlarsa bunu unutmaları şart.

21. HAFTA PROGRAMI

7 Şubat Cuma

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

8 Şubat Cumartesi

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK

20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

9 Şubat Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray

10 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

PUAN DURUMU