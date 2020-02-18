Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

İFLAS

Haftanın şokunu Ankara'da Fenerbahçe yaşadı. 2-1'lik kayıp bir yenilgiden fazlasıydı. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor ancak en önemlisi camiadaki inanç sıfırlandı. Bu sonuç, bakıldığı zaman yönetim için de büyük bir hayal kırıklığı. Zira başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde çok ses getirmesi beklenen basın toplantısını İdlib'den gelen şehit haberleri sonrası ertelemişti. Koç, o toplantıyı yarın yapacak ve bahsedeceği konular malum. Ancak Ankaragücü yenilgisinin ardından vereceği o mesajlar ne derece etki olur, orası şüpheli.

O SENE, BU SENE!

Trabzonspor, Sivas'ı devirip dile kolay 298 gün sonra lider oldu. Sörloth'un cezasının indirilmesi ve maç içindeki hakem kararları noktasında pek çok tartışılan konu var ama gerçek olan da şu; Fenerbahçe ve Sivas şampiyonluk yolunda doğrudan iki rakibi devirdiler. Şampiyonluk havası taraftarda da oyuncularda da hissediliyor. Böyle havaya giren başka bir camia da yok!

ŞOTA'NIN CÜNEYT ÇAKIR SÖZLERİ

Trabzonspor galip geldi ancak Sivasspor geçen hafta olduğu gibi hakemden şikayetçiydi. Başkan Mecnun Otyakmaz, 5 yıl sonra Trabzon'da bir maça atanan Cüneyt Çakır'ın "barışma" maçına çıktığını savundu. Çakır'ın Trabzon'da bundan önceki son maçı 1-0 Galatasaray'ın kazandığı mücadeleydi. O maçın ardından teknik direktör Şota'nın açıklamaları ise sosyal medyanın gündemindeydi: "Ne diyeyim, dünyanın en iyi hocalarından biri! Çok kolay sarı kart veriyor, bu tarafa vermiyor. Çok zeki. Fazla konuşmak da istemiyorum bu konuda ama el, penaltı. Görmüyor, görmeyebilir... Ne yapalım ama veriyor, vermiyor, kendisi biliyor ne zaman verecek, ne zaman vermeyecek diye. Ne yapalım? Dünyanın en iyi hakemi budur işte!"

TATLI BİR RÜYAYDI

Sergen Yalçın yönetiminde ilk 2 maçını kazanan Beşiktaş'ta camia şampiyonluk için umutlanmıştı ancak etkili futbola rağmen Başakşehir ızdırabı yine son bulmadı. Bu kadroyla işleri gerçekten çok zor. Transferlerin hiçbirisi harcanan paranın hakkını vermedi, verecek gibi de görünmüyor. Eskilerden ise tek parlayan Atiba... Ljajic kayıp, Vida sıradanlaştı; Burak Yılmaz, Şenol Güneş'siz tanınmayacak halde. Değil şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım bile açılan puan farkından ötürü tehlikede. Yönetimin uğraştığı sıkıntılar zaten ortada. Taraftarın Sergen Yalçın'ı ve takımı önümüzdeki sezona taşımasından başka çare yok.

GALATASARAY 2. OLURSA...

Galatasaray iyi oynamasa da yine kazandı. Üst üste 6. galibiyet. Kim derdi ki, bu Galatasaray, Kadıköy'e Fenerbahçe'nin 4 puan önünde gidecek. Durum böyle değişkenken şampiyonluk için de umutlanıyor sarı-kırmızılılar. Şu anki tabloda Trabzonspor avantajlı. Ancak Galatasaray, Başakşehir'i de geçip 2.'liğe yerleşirse ve Trabzonspor ile birlikte lig finaline doğru yürürse işin rengi değişebilir. Geçen sezon başta olmak üzere pek çok örneği var.

SAPUNARU'NUN İNTİKAMI

Kayserispor, Denizlispor'u yenerek haftalar sonra kazanıp hem yeniden umutlandı hem de Horozlar'ı da ateşe attı. En dikkat çeken hikaye ise tek golün sahibi Sapunaru'daydı. Devre arasında Denizlispor'da kadro dışı bırakılıp sonrasında ayrılmıştı. Sonrasında eski takımı Kayserispor'la anlaştı. O attığı golle galibiyet sevincini yaşarken Denizlispor, teknik direktörü Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı.

ANTEP'TE SAVAŞ VE BARIŞ

Rizespor karşısında 1-0 öne geçen Gaziantep, 57'de penaltı kazandı, Muhammet Demir kaçırdı. 4 dakika sonra bir kez daha penaltı kazanan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Sumudica, topu eline alan Muhammet'in kullanmamasını istedi. Ancak tecrübeli futbolcu, yine beyaz noktaya gidip topu dışarı gönderdi. Çılgına dönen Sumudica, soyunma odasına gidip geri döndü. Ardından Muhammet'i oyundan aldı. 2-0'lık galibiyetin ardından ise buzlar eridi, ikili sarıldı.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Trabzonspor

Fırtına, Fenerbahçe'nin ardından Sivasspor'u da devirdi. 1 maç eksik, 4 puan farkla zirvedeler. O sene, bu sene diye umutlanmayı sonuna kadar hak ediyorlar.

Teknik direktör: Hüseyin Çimşir (Trabzonspor)

Ünal Karaman'la yolların ayrılması başta Trabzonsporlular olmak üzere herkesi şoke etmişti. Ancak Hüseyin Çimşir, Karaman'ı çoktan unutturdu. Üst üste 4. galibiyet ve 298 hafta sonra gelen liderlik!

Oyuncu: Sörloth (Trabzonspor)

Kuzeyin Kralı, Sivas karşısında da başroldeydi. 1 attı, 1 attırdı. Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söyleniyorsa en büyük alkış onun hakkı.

Genç: Göktuğ Bakırbaş (Göztepe)

23 yaşındaki eldiven, Konyaspor deplasmanında Beto'yu aratmadı. Göztepe'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu ispatladı.

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Fenerbahçe

Trabzonspor yenilgisi ve Alanya beraberliğinde baş sorumlu olarak hakemler gösterildi. Ancak Ankaragücü yenilgisinin açıklanabilir bir yanı yok. Sarı-lacivertliler, başkentte hayalet gibiydi.

Teknik direktör: Ersun Yanal

Fenerbahçe taraftarı ondan hep umutluydu ancak bu hafta üzücü bir sezon finali gibi oldu. Deplasmanda kaybedilen 18 puan ve tartışılan kadro seçimleri... Derbiyi de kazanamazsa veda vakti.

Oyuncular: Altay ve Jailson

Bu ikiliye mi kızmalı, yoksa onlardan bir an bile vazgeçmeyen Ersun Yanal'a mı? Ankara'da sebep oldukları hatalar zinciri inanılmazdı. Üstelik bu sezon sebep oldukları kaçıncı puan kaybı?

23. HAFTANIN PROGRAMI

21 Şubat Cuma

20.00 Sivasspor - Alanyaspor

22 Şubat Cumartesi

14.00 Kayserispor - Konyaspor

17.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

23 Şubat Pazar

13.00 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

16.00 Gençlerbirliği - Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

24 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir

20.00 Kasımpaşa - Denizlispor