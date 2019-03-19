Süper Lig'de Beşiktaş'ın kalan maçları

Şenol Güneş yönetiminde beklentileri karşılayamayan Beşiktaş devre arasında yaptığı transferler göz dolduruyor. Burak Yılmaz, Shinji Kagawa gibi transferler takıma hemen uyum sağlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Şenol Güneşi'in Milli takımın başına geçmesi kafarlarda soru işareti yarattı acaba Kara Kartal ligin kalan bölümünde istediği başarıyı elde edebilecekmi.

İşte Beşiktaş'ın kalan maçları:

27. hafta: Rizespor - Beşiktaş (D)

28. hafta: Beşiktaş - Başakşehir

28. hafta: Sivasspor - Beşiktaş (D)

30. hafta: Beşiktaş - Ankaragücü

31. hafta: Galatasaray - Beşiktaş (D)

32. hafta: Beşiktaş - Alanyaspor

33. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş (D)

34. hafta: Beşiktaş - Kasımpaşa

İLK YARIDAKİ MAÇLARI

10. hafta: Beşiktaş 4 - 1 Rizespor

11. hafta: Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (D)

12. hafta: Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor

13. hafta: Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş (D)

14. hafta: Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray

15. hafta: Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş (D)

16. hafta: Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor

17. hafta: Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş (D)