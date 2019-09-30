Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık var. İHA'nın haberine göre teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.
Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Kayserispor'a 5 Aralık 2018'de Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Hikmet Karaman, 2018-2019 sezonunda takımın ligde kalmasını sağlamıştı.
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