        Süper Lig'de milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        Milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        Süper Lig heyecanı 8. hafta maçları ile sürüyor. Süper Lig, FIFA Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle milli araya giriyor. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Milli ara ne zaman başlıyor, Süper Lig'de milli ara kaç gün sürecek? İşte milli aranın başlayacağı ve sona ereceği tarih...

        Giriş: 03.10.2025 - 20:15 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:15
        1

        A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Eleme maçları sebebiyle birçok lig araya girecek. Kritik mücadeleler öncesinde milli aranın başlayacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Karşılaşma için geri sayım sürerken A Millî Takımımızın aday kadrosu ve maç programı açıklandı. Peki, "Milli ara ne zaman başlıyor, Süper Lig'de milli ara kaç gün sürecek?" İşte detaylar...

        2

        MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN?

        2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında liglere ara verilecek. Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların ardından ligler milli araya girecek. A Milli Takım milli arada Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

        3

        A Millî Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak

        8. haftadaki mücadelelerin ardından Süper Lig'de Milli ara başlayacak.

        4

        MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

        11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

        14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

        15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

        18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

        5

        MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

        Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

        Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

        Orta saha: Atakan Karazor, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu

        Forvet: İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül

