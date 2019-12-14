Puan durumu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların ardından merak ediliyor. Dün akşam Alanyaspor'un, Antalyaspor karşısında aldığı 1 puanla liderlik yarışında araya fark girmesine neden oldu. Peki bugünkü maçlar puan durumunda nasıl bir değişikliğe neden oldu? 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 15. haftasında Sivasspor, liderliğini sürdürüyor. İşte TFF Süper Lig 15. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 15. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 9 3 2 29 13 16 30 2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 14 8 3 3 22 16 6 27 3.TRABZONSPOR A.Ş. 14 7 5 2 27 15 12 26 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 14 7 5 2 22 14 8 26 5.FENERBAHÇE A.Ş. 14 7 4 3 28 16 12 25 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 15 6 5 4 24 14 10 23 7.GALATASARAY A.Ş. 14 6 5 3 15 11 4 23 8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 14 5 5 4 29 19 10 20 9.GÖZTEPE A.Ş. 14 5 5 4 16 15 1 20 10.YUKATEL DENİZLİSPOR 14 5 3 6 14 15 -1 18 11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 14 4 5 5 18 24 -6 17 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 14 5 2 7 14 22 -8 17 13.GENÇLERBİRLİĞİ 14 3 5 6 22 25 -3 14 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14 3 5 6 13 20 -7 14 15.ANTALYASPOR A.Ş. 15 3 4 8 13 26 -13 13 16.KASIMPAŞA A.Ş. 14 3 3 8 19 25 -6 12 17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 14 2 4 8 13 29 -16 10 18.MKE ANKARAGÜCÜ 14 2 3 9 9 28 -19 9

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

13.12.2019 20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

14.12.2019 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

14.12.2019 17:00 GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş.

14.12.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

15.12.2019 14:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

15.12.2019 16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

15.12.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

16.12.2019 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

16.12.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR