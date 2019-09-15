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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 15 Eylül! Spor Toto Süper Lig 4. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 4. haftasını geride bırakacağımız oynanacak son maçlar için merak ediliyor. Haftanın açılış maçı Galatasaray -Kasımpaşa arasındaydı. Yarın oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ise kapanış maçı olacak. Bugün ise gözler Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında olacak. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 15 Eylül TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu son maçların oynanması ile araştırılıyor. 2019 - 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçları bu akşam ve yarın akşam oynanacak maçların ardından sona erecek. Haftanın açılış maçını yapan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galibiyet almıştı. Dün Gazişehir Gaziantep karşısına çıkan Beşiktaş 3 - 2'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu akşam ise Trabzonspor - Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. TFF Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 4. HAFTA

1. Devre1234567891011121314151617
2. Devre1819202122232425262728293031323334
 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR33008359
2.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.42204228
3. FENERBAHÇE A.Ş.32108267
4.YUKATEL DENİZLİSPOR32104047
5.GALATASARAY A.Ş.42115507
6.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ421189-17
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR420210556
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR41216425
9.TRABZONSPOR A.Ş.31204315
10.ANTALYASPOR A.Ş.412156-15
11.MKE ANKARAGÜCÜ412125-35
12.BEŞİKTAŞ A.Ş.411267-14
13.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK411247-34
14.KONYASPOR30303303
15.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR402257-22
16.GÖZTEPE A.Ş.402204-42
17.KASIMPAŞA A.Ş.401327-51
18.GENÇLERBİRLİĞİ300327-50


Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

13.09.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. 1 - 0KASIMPAŞA A.Ş.

14.09.2019 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1DEMİR GRUP SİVASSPOR

14.09.2019 20:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

14.09.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 2 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

15.09.2019 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 4 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

15.09.2019 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0GÖZTEPE A.Ş.

15.09.2019 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - KONYASPOR

15.09.2019 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

16.09.2019 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

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