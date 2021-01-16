Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|18
|35
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|14
|35
|3.GALATASARAY A.Ş.
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|20
|33
|4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|12
|31
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|13
|30
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|3
|28
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|6
|27
|8.TRABZONSPOR A.Ş.
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|-1
|26
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|-6
|24
|10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|2
|22
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|2
|22
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|-2
|22
|13.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|-4
|22
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|-7
|22
|15.YENİ MALATYASPOR
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|-2
|21
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|-8
|21
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|-15
|19
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|-10
|16
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|-7
|15
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|-11
|14
|21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|-17
|13
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|15.01.202119:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|1 - 3
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|16.01.202113:30
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|2 - 3
|GÖZTEPE A.Ş.
|16.01.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16.01.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|16.01.202119:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|17.01.202113:30
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|-
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|17.01.202116:00
|YENİ MALATYASPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|17.01.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|18.01.202119:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|18.01.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
Haftayı bay geçen takım
AYTEMİZ ALANYASPOR
YORUMLAR