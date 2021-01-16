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Süper Lig puan durumu 16 Ocak! Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

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Süper Lig puan durumu 16 Ocak! Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

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SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.17112439211835
2.FENERBAHÇE A.Ş.17112435211435
3.GALATASARAY A.Ş.17103434142033
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1787231191231
5.AYTEMİZ ALANYASPOR1893629161330
6.ATAKAŞ HATAYSPOR178452522328
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.187653024627
8.TRABZONSPOR A.Ş.177551920-126
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR186661925-624
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR186482624222
11.GÖZTEPE A.Ş.185762422222
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR175751921-222
13.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK176472428-422
14.KASIMPAŞA A.Ş.176472027-722
15.YENİ MALATYASPOR175662123-221
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.175662230-821
17.GENÇLERBİRLİĞİ185491934-1519
18.HES KABLO KAYSERİSPOR174491121-1016
19.MKE ANKARAGÜCÜ1743102027-715
20.YUKATEL DENİZLİSPOR173591728-1114
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1834111633-1713

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

15.01.202119:00GENÇLERBİRLİĞİ1 - 3FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

16.01.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2 - 3GÖZTEPE A.Ş.

16.01.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR

16.01.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

16.01.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş.

17.01.202113:30YUKATEL DENİZLİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR

17.01.202116:00YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

17.01.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

18.01.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

18.01.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ

Haftayı bay geçen takım
AYTEMİZ ALANYASPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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