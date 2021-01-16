Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 11 2 4 39 21 18 35 2.FENERBAHÇE A.Ş. 17 11 2 4 35 21 14 35 3.GALATASARAY A.Ş. 17 10 3 4 34 14 20 33 4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 17 8 7 2 31 19 12 31 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 18 9 3 6 29 16 13 30 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 8 4 5 25 22 3 28 7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 18 7 6 5 30 24 6 27 8.TRABZONSPOR A.Ş. 17 7 5 5 19 20 -1 26 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 18 6 6 6 19 25 -6 24 10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 18 6 4 8 26 24 2 22 11.GÖZTEPE A.Ş. 18 5 7 6 24 22 2 22 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 5 7 5 19 21 -2 22 13.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 17 6 4 7 24 28 -4 22 14.KASIMPAŞA A.Ş. 17 6 4 7 20 27 -7 22 15.YENİ MALATYASPOR 17 5 6 6 21 23 -2 21 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 17 5 6 6 22 30 -8 21 17.GENÇLERBİRLİĞİ 18 5 4 9 19 34 -15 19 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 17 4 4 9 11 21 -10 16 19.MKE ANKARAGÜCÜ 17 4 3 10 20 27 -7 15 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 17 3 5 9 17 28 -11 14 21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18 3 4 11 16 33 -17 13

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

15.01.2021 19:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 3 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 16.01.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 3 GÖZTEPE A.Ş. 16.01.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR 16.01.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR 16.01.2021 19:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. 17.01.2021 13:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR 17.01.2021 16:00 YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 17.01.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. 18.01.2021 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18.01.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

Haftayı bay geçen takım

AYTEMİZ ALANYASPOR