Puan durumu, Süper Lig'in bugün başlayan ikinci devresinde oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam Ankaragücü - Konyaspor karşı karşıya geldi. Bu hafta gözlerin çevrili olduğu karşılaşma ise 19 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Sivaspor maçı olacak. TFF Süper Lig 18. maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 18. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|11
|4
|2
|35
|16
|19
|37
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|17
|9
|6
|2
|32
|17
|15
|33
|3.TRABZONSPOR A.Ş.
|17
|9
|5
|3
|35
|19
|16
|32
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|17
|9
|4
|4
|34
|21
|13
|31
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|17
|9
|3
|5
|27
|22
|5
|30
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|8
|5
|4
|31
|16
|15
|29
|7.GALATASARAY A.Ş.
|17
|7
|6
|4
|23
|15
|8
|27
|8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|17
|6
|6
|5
|32
|22
|10
|24
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|17
|6
|6
|5
|26
|28
|-2
|24
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|17
|6
|5
|6
|19
|20
|-1
|23
|11.YUKATEL DENİZLİSPOR
|17
|6
|4
|7
|19
|23
|-4
|22
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|17
|6
|2
|9
|17
|27
|-10
|20
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|4
|6
|7
|28
|32
|-4
|18
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|18
|4
|6
|8
|16
|24
|-8
|18
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|17
|4
|3
|10
|26
|34
|-8
|15
|16.ANTALYASPOR A.Ş.
|17
|3
|5
|9
|15
|33
|-18
|14
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|2
|6
|10
|15
|35
|-20
|12
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|17
|2
|4
|11
|16
|42
|-26
|10
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
17.01.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
18.01.2020 14:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR
18.01.2020 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
18.01.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
19.01.2020 13:30 ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
19.01.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
19.01.2020 16:00 GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
19.01.2020 16:00 GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
20.01.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
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