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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 2 Şubat! Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 20. hafta maçlarında sona yaklaşılırken futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam gözler liderlik koltuğunda yer alan Sivasspor'un Gaziantep'e yenildiği maçtaydı. Galatasaray - Kayserispor maçı da gündemdeki bir diğer karşılaşma. İşte 2 Şubat 2020 TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un 5 - 1 gibi büyük bir farkla Gaziantep'e yenilmesi büyük ses getirdi. TFF Süper Lig 20. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 20. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR20125339231641
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK20116339211839
3.TRABZONSPOR A.Ş.19115343202338
4.AYTEMİZ ALANYASPOR20115440192138
5.FENERBAHÇE A.Ş.20114539231637
6.GALATASARAY A.Ş.1996428161233
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.2010373127433
8.GÖZTEPE A.Ş.198562421329
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.207673132-127
10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR196673428624
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2073102130-924
12.YUKATEL DENİZLİSPOR196492028-822
13.GENÇLERBİRLİĞİ205693037-721
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR204791627-1119
15.ANTALYASPOR A.Ş.2046101836-1818
16.KASIMPAŞA A.Ş.2044122843-1516
17.MKE ANKARAGÜCÜ2028101737-2014
18.HES KABLO KAYSERİSPOR1925121848-3011

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

31.01.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

01.02.2020 14:00 ANTALYASPOR A.Ş. 0 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

01.02.2020 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

01.02.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

02.02.2020 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

02.02.2020 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

02.02.2020 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 1 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

02.02.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR

03.02.2020 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

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