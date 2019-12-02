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Süper Lig puan durumu 2019! Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 13. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 13. hafta zirve yarışında dün akşam oynanan haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile son dakika golü ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında zorlu mücadele sonucunda 2-2 beraberlikle ayrıldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş Kayserispor maçı ile hafta kapanacak. Demirgrup Sivasspor ise haftayı liderlik koltuğunda kapatmayı garantiledi. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR1383226121427
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK137422113825
3.TRABZONSPOR A.Ş.1365224141023
4.AYTEMİZ ALANYASPOR1364324131122
5.FENERBAHÇE A.Ş.136432314922
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.126331513221
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1355328161220
8.GALATASARAY A.Ş.135531411320
9.GÖZTEPE A.Ş.134541314-117
10.YUKATEL DENİZLİSPOR135261314-117
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.135261421-717
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.134451824-616
13.GENÇLERBİRLİĞİ133552020014
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR133461320-713
15.KASIMPAŞA A.Ş.133371722-512
16.ANTALYASPOR A.Ş.133371223-1112
17.MKE ANKARAGÜCÜ13238825-179
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR121471125-147

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

29.11.2019 20:30 GENÇLERBİRLİĞİ3 - 3BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

30.11.2019 15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR2 - 0KASIMPAŞA A.Ş. 

 

30.11.2019 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

 

30.11.2019 17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR5 - 0MKE ANKARAGÜCÜ 

 

30.11.2019 20:00 GÖZTEPE A.Ş.2 - 2FENERBAHÇE A.Ş. 

 

01.12.2019 14:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR 

 

01.12.2019 16:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2 - 0ANTALYASPOR A.Ş. 

 

01.12.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş.1 - 1GALATASARAY A.Ş. 

 

02.12.2019 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 
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