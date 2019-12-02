Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş Kayserispor maçı ile hafta kapanacak. Demirgrup Sivasspor ise haftayı liderlik koltuğunda kapatmayı garantiledi. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|8
|3
|2
|26
|12
|14
|27
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|13
|7
|4
|2
|21
|13
|8
|25
|3.TRABZONSPOR A.Ş.
|13
|6
|5
|2
|24
|14
|10
|23
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|13
|6
|4
|3
|24
|13
|11
|22
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|13
|6
|4
|3
|23
|14
|9
|22
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|12
|6
|3
|3
|15
|13
|2
|21
|7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|13
|5
|5
|3
|28
|16
|12
|20
|8.GALATASARAY A.Ş.
|13
|5
|5
|3
|14
|11
|3
|20
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|13
|4
|5
|4
|13
|14
|-1
|17
|10.YUKATEL DENİZLİSPOR
|13
|5
|2
|6
|13
|14
|-1
|17
|11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|13
|5
|2
|6
|14
|21
|-7
|17
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|13
|4
|4
|5
|18
|24
|-6
|16
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|3
|5
|5
|20
|20
|0
|14
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|3
|4
|6
|13
|20
|-7
|13
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|13
|3
|3
|7
|17
|22
|-5
|12
|16.ANTALYASPOR A.Ş.
|13
|3
|3
|7
|12
|23
|-11
|12
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|2
|3
|8
|8
|25
|-17
|9
|18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|12
|1
|4
|7
|11
|25
|-14
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ
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