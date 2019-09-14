Spor Toto Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de açılış maçı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 4. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 3 3 0 0 8 3 5 9 2.FENERBAHÇE A.Ş. 3 2 1 0 8 2 6 7 3.YUKATEL DENİZLİSPOR 3 2 1 0 4 0 4 7 4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 2 1 0 4 2 2 7 5.GALATASARAY A.Ş. 4 2 1 1 5 5 0 7 6.TRABZONSPOR A.Ş. 3 1 2 0 4 3 1 5 7.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 2 0 2 1 1 5 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 1 1 1 5 3 2 4 9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 1 1 1 4 4 0 4 10.ANTALYASPOR A.Ş. 3 1 1 1 3 4 -1 4 11.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3 1 1 1 5 7 -2 4 12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 3 1 0 2 6 5 1 3 13.KONYASPOR 3 0 3 0 3 3 0 3 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 1 0 2 3 6 -3 3 15.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1 16.GÖZTEPE A.Ş. 3 0 1 2 0 4 -4 1 17.KASIMPAŞA A.Ş. 4 0 1 3 2 7 -5 1 18.GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 0 3 2 7 -5 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

13.09.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

14.09.2019 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

14.09.2019 20:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

14.09.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

15.09.2019 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

15.09.2019 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

15.09.2019 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - KONYASPOR

15.09.2019 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ