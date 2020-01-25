Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı şampiyonluk yarışında büyük öneme sahipti. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 12 4 2 37 17 20 40 2.FENERBAHÇE A.Ş. 19 11 4 4 38 21 17 37 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 10 6 3 36 20 16 36 4.TRABZONSPOR A.Ş. 18 10 5 3 41 19 22 35 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 10 5 4 38 18 20 35 6.GALATASARAY A.Ş. 18 8 6 4 25 16 9 30 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 9 3 6 28 24 4 30 8.GÖZTEPE A.Ş. 18 7 5 6 22 20 2 26 9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 18 6 6 6 33 26 7 24 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 6 6 7 26 31 -5 24 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 18 7 2 9 19 27 -8 23 12.YUKATEL DENİZLİSPOR 18 6 4 8 20 25 -5 22 13.GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 6 8 29 34 -5 21 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 18 4 6 8 16 24 -8 18 15.KASIMPAŞA A.Ş. 19 4 3 12 27 42 -15 15 16.ANTALYASPOR A.Ş. 18 3 5 10 15 36 -21 14 17.MKE ANKARAGÜCÜ 19 2 7 10 16 36 -20 13 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 19 2 5 12 18 48 -30 11

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ