Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 27 16 8 3 62 29 33 56 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 27 16 8 3 52 25 27 56 3.GALATASARAY A.Ş. 27 14 8 5 44 22 22 50 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 14 7 5 47 29 18 49 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 13 5 9 41 34 7 44 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 12 7 8 44 27 17 43 7.FENERBAHÇE A.Ş. 27 12 7 8 48 35 13 43 8.GÖZTEPE A.Ş. 27 10 7 10 32 33 -1 37 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 8 9 10 37 42 -5 33 10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 27 8 9 10 31 44 -13 33 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31 12.GENÇLERBİRLİĞİ 27 8 7 12 35 45 -10 31 13.KASIMPAŞA A.Ş. 27 8 5 14 40 51 -11 29 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 8 4 15 28 44 -16 28 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 27 5 11 11 22 35 -13 26 16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 27 6 7 14 39 42 -3 25 17.MKE ANKARAGÜCÜ 27 5 9 13 24 46 -22 24 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 27 5 7 15 29 64 -35 22

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ