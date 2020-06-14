Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|27
|16
|8
|3
|62
|29
|33
|56
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|27
|16
|8
|3
|52
|25
|27
|56
|3.GALATASARAY A.Ş.
|27
|14
|8
|5
|44
|22
|22
|50
|4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|18
|49
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|27
|13
|5
|9
|41
|34
|7
|44
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|27
|12
|7
|8
|44
|27
|17
|43
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|27
|12
|7
|8
|48
|35
|13
|43
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|27
|10
|7
|10
|32
|33
|-1
|37
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|27
|8
|9
|10
|37
|42
|-5
|33
|10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|27
|8
|9
|10
|31
|44
|-13
|33
|11.YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|8
|7
|12
|35
|45
|-10
|31
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|27
|8
|5
|14
|40
|51
|-11
|29
|14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|27
|8
|4
|15
|28
|44
|-16
|28
|15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|27
|5
|11
|11
|22
|35
|-13
|26
|16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|27
|6
|7
|14
|39
|42
|-3
|25
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|5
|9
|13
|24
|46
|-22
|24
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|27
|5
|7
|15
|29
|64
|-35
|22
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|12.06.202021:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|1 - 3
|TRABZONSPOR A.Ş.
|12.06.202021:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|2 - 1
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|13.06.202018:30
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|2 - 0
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|13.06.202021:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1 - 2
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|13.06.202021:00
|BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|1 - 2
|KASIMPAŞA A.Ş.
|14.06.202018:30
|GENÇLERBİRLİĞİ
|2 - 1
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14.06.202021:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|2 - 0
|GALATASARAY A.Ş.
|14.06.202021:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1 - 1
|MKE ANKARAGÜCÜ
|15.06.202021:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
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