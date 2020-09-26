Spor Toto Süper Lig 3. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de üçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 3. hafta ffikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 3 2 1 0 7 2 5 7 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 2 1 0 3 0 3 7 3.GALATASARAY A.Ş. 2 2 0 0 5 1 4 6 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 2 2 0 0 4 0 4 6 5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 2 0 1 6 4 2 6 6.GÖZTEPE A.Ş. 3 1 2 0 8 4 4 5 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 1 1 0 4 2 2 4 8.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 1 1 0 3 1 2 4 9.FENERBAHÇE A.Ş. 2 1 1 0 2 1 1 4 10.TRABZONSPOR A.Ş. 3 1 1 1 4 4 0 4 11.KASIMPAŞA A.Ş. 3 1 0 2 2 2 0 3 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3 13.HES KABLO KAYSERİSPOR 3 1 0 2 2 5 -3 3 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 0 2 1 5 7 -2 2 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 16.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 0 2 -2 1 17.YUKATEL DENİZLİSPOR 2 0 1 1 1 5 -4 1 18.YENİ MALATYASPOR 3 0 1 2 2 7 -5 1 19.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 0 0 2 1 4 -3 0 21.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 0 0 3 0 6 -6 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

25.09.2020 20:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 26.09.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR 1 - 3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 26.09.2020 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 1 - 0 KASIMPAŞA A.Ş. 26.09.2020 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 2 - 2 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 26.09.2020 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 3 - 1 YENİ MALATYASPOR 27.09.2020 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR 27.09.2020 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ 27.09.2020 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. 27.09.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. 28.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

Haftayı bay geçen takım

GENÇLERBİRLİĞİ