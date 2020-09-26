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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 3. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 3. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında sezonun flaş ekiplerinden Karagümrükspor evinde son şampiyon Başakşehir'i 2-0 ile geçti. Bu akşam oynanan maçta Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile yendi. İşte, Spor Toto Süper Lig 3. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 3. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 3. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de üçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 3. hafta ffikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.32107257
2.ATAKAŞ HATAYSPOR32103037
3.GALATASARAY A.Ş.22005146
4.AYTEMİZ ALANYASPOR22004046
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32016426
6.GÖZTEPE A.Ş.31208445
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.21104224
8.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR21103124
9.FENERBAHÇE A.Ş.21102114
10.TRABZONSPOR A.Ş.31114404
11.KASIMPAŞA A.Ş.31022203
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR210123-13
13.HES KABLO KAYSERİSPOR310225-33
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.302157-22
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10100001
16.GENÇLERBİRLİĞİ201102-21
17.YUKATEL DENİZLİSPOR201115-41
18.YENİ MALATYASPOR301227-51
19.MKE ANKARAGÜCÜ100112-10
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.200214-30
21.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK300306-60

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

25.09.202020:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

26.09.202013:30HES KABLO KAYSERİSPOR1 - 3BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

26.09.202016:00ATAKAŞ HATAYSPOR1 - 0KASIMPAŞA A.Ş.

26.09.202016:00GÖZTEPE A.Ş.2 - 2GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

26.09.202019:00TRABZONSPOR A.Ş.3 - 1YENİ MALATYASPOR

27.09.202013:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

27.09.202016:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

27.09.202016:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.

27.09.202019:00GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

28.09.202020:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

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