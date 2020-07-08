Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk yolunda Trabzonspor evinde 1 puana razı oldu ve bitime 2 hafta kala lider Başakşehir ile puan farkını 4'e çıkardı. İşte, Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|31
|19
|9
|3
|59
|27
|32
|66
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|31
|17
|11
|3
|70
|35
|35
|62
|3.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|15
|9
|7
|50
|34
|16
|54
|4.GALATASARAY A.Ş.
|30
|14
|10
|6
|49
|29
|20
|52
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|31
|14
|8
|9
|54
|41
|13
|50
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|30
|15
|5
|10
|50
|38
|12
|50
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|13
|9
|8
|53
|33
|20
|48
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|30
|10
|8
|12
|37
|40
|-3
|38
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|31
|9
|11
|11
|37
|50
|-13
|38
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|30
|10
|6
|14
|44
|51
|-7
|36
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|8
|9
|14
|36
|50
|-14
|33
|13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|31
|8
|8
|15
|44
|46
|-2
|32
|14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|31
|8
|8
|15
|29
|45
|-16
|32
|15.HES KABLO KAYSERİSPOR
|30
|8
|7
|15
|36
|65
|-29
|31
|16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|30
|6
|12
|12
|25
|40
|-15
|30
|17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|30
|8
|5
|17
|31
|50
|-19
|29
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|5
|10
|15
|27
|53
|-26
|25
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|07.07.202018:30
|GENÇLERBİRLİĞİ
|1 - 1
|FENERBAHÇE A.Ş.
|07.07.202021:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|2 - 0
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|08.07.202018:30
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|0 - 1
|BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|08.07.202018:30
|TRABZONSPOR A.Ş.
|2 - 2
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|08.07.202021:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|08.07.202021:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|09.07.202018:30
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|09.07.202021:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|09.07.202021:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
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