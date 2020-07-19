Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de son iki haftaya girilirken lider Başakşehir en yakın takipçisi Trabzonspor ile puan farkını 4'e çıkardı ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansı yakaladı. İşte, Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|32
|19
|9
|4
|62
|31
|31
|66
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|32
|17
|11
|4
|71
|37
|34
|62
|3.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|32
|16
|9
|7
|52
|35
|17
|57
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|32
|17
|5
|10
|54
|40
|14
|56
|5.GALATASARAY A.Ş.
|33
|15
|10
|8
|53
|35
|18
|55
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|14
|9
|9
|57
|35
|22
|51
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|32
|14
|8
|10
|55
|43
|12
|50
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|33
|10
|13
|10
|48
|50
|-2
|43
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|32
|10
|11
|11
|38
|50
|-12
|41
|10.KASIMPAŞA A.Ş.
|33
|11
|7
|15
|50
|56
|-6
|40
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|33
|10
|9
|14
|41
|48
|-7
|39
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|9
|9
|14
|39
|51
|-12
|36
|13.YUKATEL DENİZLİSPOR
|32
|9
|8
|15
|31
|46
|-15
|35
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|32
|7
|12
|13
|30
|46
|-16
|33
|15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|32
|8
|8
|16
|44
|47
|-3
|32
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|32
|9
|5
|18
|34
|54
|-20
|32
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|32
|8
|8
|16
|39
|69
|-30
|32
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|6
|11
|15
|30
|55
|-25
|29
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|18.07.202021:00
|GALATASARAY A.Ş.
|3 - 1
|GÖZTEPE A.Ş.
|18.07.202021:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2 - 2
|KASIMPAŞA A.Ş.
|19.07.202021:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|19.07.202021:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|19.07.202021:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|19.07.202021:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|19.07.202021:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|19.07.202021:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|19.07.202021:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
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