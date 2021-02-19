Spor Toto Süper Lig 26. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi altıncı hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 26. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|24
|16
|3
|5
|49
|19
|30
|51
|2.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|24
|16
|3
|5
|53
|26
|27
|51
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|24
|16
|3
|5
|47
|26
|21
|51
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|24
|13
|6
|5
|31
|24
|7
|45
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|24
|12
|6
|6
|40
|23
|17
|42
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|24
|11
|6
|7
|39
|29
|10
|39
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|24
|10
|8
|6
|37
|29
|8
|38
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|24
|10
|7
|7
|37
|31
|6
|37
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|24
|7
|11
|6
|24
|29
|-5
|32
|10.YENİ MALATYASPOR
|24
|7
|9
|8
|30
|31
|-1
|30
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|24
|7
|8
|9
|34
|31
|3
|29
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|-3
|28
|13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|23
|7
|6
|10
|29
|28
|1
|27
|14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|-12
|26
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|24
|7
|5
|12
|26
|38
|-12
|26
|16.HES KABLO KAYSERİSPOR
|24
|6
|7
|11
|17
|28
|-11
|25
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|-13
|25
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|24
|6
|6
|12
|28
|43
|-15
|24
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|5
|5
|13
|20
|44
|-24
|20
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|5
|4
|14
|26
|39
|-13
|19
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|24
|4
|6
|14
|22
|43
|-21
|18
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|19.02.202119:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|20.02.202113:30
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|20.02.202116:00
|YENİ MALATYASPOR
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20.02.202116:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|20.02.202119:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|21.02.202113:30
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|21.02.202116:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|21.02.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|21.02.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|22.02.202119:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
BEŞİKTAŞ A.Ş.
YORUMLAR