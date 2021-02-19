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Süper Lig puan durumu 2021! Spor Toto Süper Lig 26. hafta fikstürü ve puan durumu

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Süper Lig puan durumu 2021! Spor Toto Süper Lig 26. hafta fikstürü ve puan durumu

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SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.24163549193051
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.24163553262751
3.FENERBAHÇE A.Ş.24163547262151
4.TRABZONSPOR A.Ş.2413653124745
5.AYTEMİZ ALANYASPOR24126640231742
6.ATAKAŞ HATAYSPOR24116739291039
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2410863729838
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2410773731637
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2471162429-532
10.YENİ MALATYASPOR247983031-130
11.GÖZTEPE A.Ş.247893431329
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR2361072629-328
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2376102928127
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2468102941-1226
15.KASIMPAŞA A.Ş.2475122638-1226
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2467111728-1125
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2467112336-1325
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2466122843-1524
19.GENÇLERBİRLİĞİ2355132044-2420
20.MKE ANKARAGÜCÜ2354142639-1319
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2446142243-2118

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

19.02.202119:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş.

20.02.202113:30KASIMPAŞA A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

20.02.202116:00YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

20.02.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

20.02.202119:00AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş.

21.02.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR

21.02.202116:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR

21.02.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

21.02.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

22.02.202119:00MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.


Haftayı bay geçen takım
BEŞİKTAŞ A.Ş.

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