Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de altıncı hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Süper Lig puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 6 4 2 0 13 5 8 14 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 4 1 1 13 4 9 13 3.TRABZONSPOR A.Ş. 5 4 1 0 11 4 7 13 4.ALTAY 6 4 0 2 12 8 4 12 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 3 2 1 11 6 5 11 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 3 2 0 7 3 4 11 7.FENERBAHÇE A.Ş. 5 3 1 1 6 3 3 10 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 6 3 1 2 8 6 2 10 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 3 0 2 4 9 -5 9 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 6 2 2 2 6 6 0 8 11.GALATASARAY A.Ş. 6 2 2 2 8 9 -1 8 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6 13.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 6 1 3 2 8 11 -3 6 14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6 15.KASIMPAŞA A.Ş. 5 1 2 2 5 6 -1 5 16.GÖZTEPE A.Ş. 6 1 2 3 6 9 -3 5 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 1 0 5 4 7 -3 3 19.GZT GİRESUNSPOR 5 0 1 4 0 6 -6 1 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 0 1 5 4 13 -9 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ