Spor Toto Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de onuncu hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|10
|7
|3
|0
|20
|9
|11
|24
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|10
|6
|2
|2
|19
|8
|11
|20
|3.AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|6
|2
|2
|16
|15
|1
|20
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|3
|19
|5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|5
|3
|2
|16
|12
|4
|18
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|9
|5
|2
|2
|18
|11
|7
|17
|7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|10
|4
|5
|1
|14
|9
|5
|17
|8.GALATASARAY A.Ş.
|9
|5
|2
|2
|14
|12
|2
|17
|9.ALTAY
|10
|5
|0
|5
|16
|16
|0
|15
|10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|10
|3
|4
|3
|15
|15
|0
|13
|11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|10
|4
|0
|6
|13
|13
|0
|12
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|10
|3
|3
|4
|12
|14
|-2
|12
|13.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|10
|4
|0
|6
|11
|17
|-6
|12
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|10
|2
|5
|3
|14
|12
|2
|11
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|10
|3
|2
|5
|13
|17
|-4
|11
|16.GZT GİRESUNSPOR
|10
|2
|3
|5
|6
|10
|-4
|9
|17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|10
|2
|3
|5
|11
|16
|-5
|9
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|10
|2
|2
|6
|9
|14
|-5
|8
|19.KASIMPAŞA A.Ş.
|10
|1
|3
|6
|10
|16
|-6
|6
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|10
|1
|1
|8
|8
|22
|-14
|4
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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