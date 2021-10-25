Spor Toto Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de onuncu hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 10 7 3 0 20 9 11 24 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 10 6 2 2 19 8 11 20 3.AYTEMİZ ALANYASPOR 10 6 2 2 16 15 1 20 4.FENERBAHÇE A.Ş. 10 6 1 3 14 11 3 19 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 10 5 3 2 16 12 4 18 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 9 5 2 2 18 11 7 17 7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 4 5 1 14 9 5 17 8.GALATASARAY A.Ş. 9 5 2 2 14 12 2 17 9.ALTAY 10 5 0 5 16 16 0 15 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 10 3 4 3 15 15 0 13 11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 0 6 13 13 0 12 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 3 3 4 12 14 -2 12 13.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 10 4 0 6 11 17 -6 12 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 2 5 3 14 12 2 11 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 10 3 2 5 13 17 -4 11 16.GZT GİRESUNSPOR 10 2 3 5 6 10 -4 9 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 10 2 3 5 11 16 -5 9 18.GÖZTEPE A.Ş. 10 2 2 6 9 14 -5 8 19.KASIMPAŞA A.Ş. 10 1 3 6 10 16 -6 6 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 1 1 8 8 22 -14 4

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ