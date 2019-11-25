Puan durumu bugün oynanacak 12. hafta kapanış maçı öncesinde merak ediliyor. Bu haftanın öne çıkan karşılaşmaları Galatasaray - Başakşehir ve Malatyaspor - Fenerbahçe maçlarıydı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. hafta sonucunda puan tablosuna göre liderlik koltuğunda 2 puan farkla Sivasspor oturuyor. İşte TFF Süper Lig 12. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 12. HAFTA (25 KASIM)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|12
|7
|3
|2
|24
|12
|12
|24
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|12
|6
|4
|2
|23
|13
|10
|22
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|12
|6
|4
|2
|19
|13
|6
|22
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|12
|6
|3
|3
|21
|12
|9
|21
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|12
|6
|3
|3
|15
|13
|2
|21
|6.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|12
|5
|4
|3
|25
|13
|12
|19
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|12
|5
|4
|3
|19
|13
|6
|19
|8.GALATASARAY A.Ş.
|12
|5
|4
|3
|13
|10
|3
|19
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|12
|4
|4
|4
|11
|12
|-1
|16
|10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|11
|4
|3
|4
|16
|21
|-5
|15
|11.YUKATEL DENİZLİSPOR
|12
|4
|2
|6
|11
|13
|-2
|14
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|12
|4
|2
|6
|11
|20
|-9
|14
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|3
|4
|5
|17
|17
|0
|13
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|12
|3
|4
|5
|12
|17
|-5
|13
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|12
|3
|3
|6
|17
|20
|-3
|12
|16.ANTALYASPOR A.Ş.
|11
|3
|2
|6
|11
|20
|-9
|11
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|12
|2
|3
|7
|8
|20
|-12
|9
|18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|12
|1
|4
|7
|11
|25
|-14
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
22.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. 0-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23.11.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23.11.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.
23.11.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.
24.11.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 4 DEMİR GRUP SİVASSPOR
24.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ
24.11.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1GÖZTEPE A.Ş.
24.11.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
25.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş
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