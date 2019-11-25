Puan durumu bugün oynanacak 12. hafta kapanış maçı öncesinde merak ediliyor. Bu haftanın öne çıkan karşılaşmaları Galatasaray - Başakşehir ve Malatyaspor - Fenerbahçe maçlarıydı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. hafta sonucunda puan tablosuna göre liderlik koltuğunda 2 puan farkla Sivasspor oturuyor. İşte TFF Süper Lig 12. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 12. HAFTA (25 KASIM)

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 7 3 2 24 12 12 24 2.TRABZONSPOR A.Ş. 12 6 4 2 23 13 10 22 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 6 4 2 19 13 6 22 4.FENERBAHÇE A.Ş. 12 6 3 3 21 12 9 21 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 3 3 15 13 2 21 6.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 12 5 4 3 25 13 12 19 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 12 5 4 3 19 13 6 19 8.GALATASARAY A.Ş. 12 5 4 3 13 10 3 19 9.GÖZTEPE A.Ş. 12 4 4 4 11 12 -1 16 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 4 3 4 16 21 -5 15 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 12 4 2 6 11 13 -2 14 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 4 2 6 11 20 -9 14 13.GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 4 5 17 17 0 13 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 3 4 5 12 17 -5 13 15.KASIMPAŞA A.Ş. 12 3 3 6 17 20 -3 12 16.ANTALYASPOR A.Ş. 11 3 2 6 11 20 -9 11 17.MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 8 20 -12 9 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 12 1 4 7 11 25 -14 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

22.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. 0-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

23.11.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23.11.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

23.11.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

24.11.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 4 DEMİR GRUP SİVASSPOR

24.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ

24.11.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1GÖZTEPE A.Ş.

24.11.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

25.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş