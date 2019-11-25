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Süper Lig puan durumu 25 Kasım! Süper Lig 12. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 12. hafta maçlarının bu akşam sona erecek olmasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig'in 12. hafta kapanış maçı Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. arasında oynanacak. Peki son maçların ardından Süper Lig puan durumu nasıl? 25 Kasım 2019 TFF Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları haberimizde

Puan durumu

Puan durumu bugün oynanacak 12. hafta kapanış maçı öncesinde merak ediliyor. Bu haftanın öne çıkan karşılaşmaları Galatasaray - Başakşehir ve Malatyaspor - Fenerbahçe maçlarıydı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. hafta sonucunda puan tablosuna göre liderlik koltuğunda 2 puan farkla Sivasspor oturuyor. İşte TFF Süper Lig 12. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 12. HAFTA (25 KASIM)

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR1273224121224
2.TRABZONSPOR A.Ş.1264223131022
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK126421913622
4.FENERBAHÇE A.Ş.126332112921
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.126331513221
6.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1254325131219
7.AYTEMİZ ALANYASPOR125431913619
8.GALATASARAY A.Ş.125431310319
9.GÖZTEPE A.Ş.124441112-116
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.114341621-515
11.YUKATEL DENİZLİSPOR124261113-214
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.124261120-914
13.GENÇLERBİRLİĞİ123451717013
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR123451217-513
15.KASIMPAŞA A.Ş.123361720-312
16.ANTALYASPOR A.Ş.113261120-911
17.MKE ANKARAGÜCÜ12237820-129
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR121471125-147

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

22.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. 0-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

23.11.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23.11.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

23.11.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

24.11.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 4 DEMİR GRUP SİVASSPOR

24.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ

24.11.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1GÖZTEPE A.Ş.

24.11.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

25.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş

 

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