Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi yedinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 25 17 3 5 50 19 31 54 2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 16 3 5 53 26 27 51 3.FENERBAHÇE A.Ş. 25 16 3 6 47 27 20 51 4.TRABZONSPOR A.Ş. 25 14 6 5 32 24 8 48 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 25 12 6 7 40 24 16 42 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 25 12 6 7 42 30 12 42 7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 25 10 9 6 37 29 8 39 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 25 10 7 8 39 34 5 37 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 25 7 12 6 24 29 -5 33 10.GÖZTEPE A.Ş. 25 8 8 9 35 31 4 32 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 7 10 7 28 29 -1 31 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 24 8 6 10 32 30 2 30 13.YENİ MALATYASPOR 25 7 9 9 32 34 -2 30 14.KASIMPAŞA A.Ş. 25 8 5 12 29 40 -11 29 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 25 6 9 10 30 42 -12 27 16.HES KABLO KAYSERİSPOR 25 6 7 12 17 30 -13 25 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 25 6 7 12 24 39 -15 25 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 6 6 13 28 44 -16 24 19.YUKATEL DENİZLİSPOR 25 5 6 14 23 43 -20 21 20.MKE ANKARAGÜCÜ 24 5 5 14 27 40 -13 20 21.GENÇLERBİRLİĞİ 24 5 5 14 20 45 -25 20

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'naTalimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

26.02.2021 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 26.02.2021 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR 26.02.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR 27.02.2021 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ 27.02.2021 13:30 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR 27.02.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR 27.02.2021 16:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 27.02.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 28.02.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. 28.02.2021 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

HES KABLO KAYSERİSPOR