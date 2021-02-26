Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi yedinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|25
|17
|3
|5
|50
|19
|31
|54
|2.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|24
|16
|3
|5
|53
|26
|27
|51
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|25
|16
|3
|6
|47
|27
|20
|51
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|25
|14
|6
|5
|32
|24
|8
|48
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|25
|12
|6
|7
|40
|24
|16
|42
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|25
|12
|6
|7
|42
|30
|12
|42
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|25
|10
|9
|6
|37
|29
|8
|39
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|25
|10
|7
|8
|39
|34
|5
|37
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|25
|7
|12
|6
|24
|29
|-5
|33
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|25
|8
|8
|9
|35
|31
|4
|32
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24
|7
|10
|7
|28
|29
|-1
|31
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|24
|8
|6
|10
|32
|30
|2
|30
|13.YENİ MALATYASPOR
|25
|7
|9
|9
|32
|34
|-2
|30
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|25
|8
|5
|12
|29
|40
|-11
|29
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|25
|6
|9
|10
|30
|42
|-12
|27
|16.HES KABLO KAYSERİSPOR
|25
|6
|7
|12
|17
|30
|-13
|25
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|25
|6
|7
|12
|24
|39
|-15
|25
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|25
|6
|6
|13
|28
|44
|-16
|24
|19.YUKATEL DENİZLİSPOR
|25
|5
|6
|14
|23
|43
|-20
|21
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|5
|5
|14
|27
|40
|-13
|20
|21.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|5
|5
|14
|20
|45
|-25
|20
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'naTalimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|26.02.202116:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|26.02.202116:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|-
|YENİ MALATYASPOR
|26.02.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|27.02.202113:30
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|27.02.202113:30
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|27.02.202116:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|27.02.202116:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|27.02.202119:00
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|28.02.202116:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|28.02.202119:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
HES KABLO KAYSERİSPOR
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