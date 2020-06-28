Süper Lig puan durumu nasıl? 29. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. Süper Lig'de kalan maçlar seyircisiz olarak oynanıyor. Gözler bu akşam Başakşehir - Galatasaray maçındaydı. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 29. HAFTA (28 HAZİRAN 2020)

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 28 17 8 3 54 26 28 59 2.TRABZONSPOR A.Ş. 29 16 10 3 65 32 33 58 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 15 8 6 50 33 17 53 4.GALATASARAY A.Ş. 28 14 9 5 47 25 22 51 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 29 15 5 9 49 35 14 50 6.FENERBAHÇE A.Ş. 29 13 7 9 51 39 12 46 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 29 12 9 8 49 32 17 45 8.GÖZTEPE A.Ş. 29 10 8 11 36 38 -2 38 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 28 9 9 10 34 45 -11 36 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 28 8 10 10 40 45 -5 34 11.KASIMPAŞA A.Ş. 28 9 5 14 42 51 -9 32 12.YUKATEL DENİZLİSPOR 29 8 8 13 29 42 -13 32 13.GENÇLERBİRLİĞİ 28 8 7 13 35 47 -12 31 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 29 8 5 16 31 49 -18 29 15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 29 7 7 15 43 46 -3 28 16.HES KABLO KAYSERİSPOR 29 7 7 15 33 64 -31 28 17.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 29 5 12 12 24 40 -16 27 18.MKE ANKARAGÜCÜ 29 5 10 14 26 49 -23 25

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ

26.06.2020 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 0İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27.06.2020 18:30 FENERBAHÇE A.Ş. 3 - 2BTC TURK YENİ MALATYASPOR

27.06.2020 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

27.06.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. 3 - 3 AYTEMİZ ALANYASPOR

28.06.2020 18:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 2 HES KABLO KAYSERİSPOR

28.06.2020 18:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR

28.06.2020 21:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.

28.06.2020 21:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

29.06.2020 21:00 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA A.Ş.