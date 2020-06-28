Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Süper Lig puan durumu 28 Haziran! Süper Lig 29. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 29. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte futbolseverler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Gözler bu akşamki karşılaşmalarda. İşte 28 Haziran fikstürü ve Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Süper Lig puan durumu nasıl? 29. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. Süper Lig'de kalan maçlar seyircisiz olarak oynanıyor. Gözler bu akşam Başakşehir - Galatasaray maçındaydı. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 29. HAFTA (28 HAZİRAN 2020)

OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK28178354262859
2.TRABZONSPOR A.Ş.291610365323358
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR29158650331753
4.GALATASARAY A.Ş.28149547252251
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.29155949351450
6.FENERBAHÇE A.Ş.29137951391246
7.AYTEMİZ ALANYASPOR29129849321745
8.GÖZTEPE A.Ş.29108113638-238
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2899103445-1136
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.28810104045-534
11.KASIMPAŞA A.Ş.2895144251-932
12.YUKATEL DENİZLİSPOR2988132942-1332
13.GENÇLERBİRLİĞİ2887133547-1231
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2985163149-1829
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2977154346-328
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2977153364-3128
17.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR29512122440-1627
18.MKE ANKARAGÜCÜ29510142649-2325

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ

26.06.2020 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 0İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27.06.2020 18:30 FENERBAHÇE A.Ş. 3 - 2BTC TURK YENİ MALATYASPOR

27.06.2020 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

27.06.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. 3 - 3 AYTEMİZ ALANYASPOR

28.06.2020 18:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 2 HES KABLO KAYSERİSPOR

28.06.2020 18:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR

28.06.2020 21:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.

28.06.2020 21:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

29.06.2020 21:00 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Başakşehir Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS
FUTBOL11'ler belli oldu
Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'la bambaşka!
FUTBOLSergen Yalçın'la bambaşka!
Çaykur Rizespor: 2 - Denizlispor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLDenizli kaçtı, Rizespor yakaladı!
Sivasspor: 0 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLSivas yıkıldı!
Mario Gomez'den gollü veda
FUTBOLGomez'den gollü veda
Hatayspor: 2 - Balıkesirspor: 0
FUTBOLLider Hatay kazandı!
Max Kruse: Bundesliga'ya dönmek istiyorum
FUTBOL"Bundesliga'ya dönmek istiyorum"
Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
FUTBOLHakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
Lampard'dan Pulisic'e övgü
FUTBOLLampard'dan Pulisic'e övgü
Trabzonspor'da sessizlik
FUTBOLTrabzonspor'da sessizlik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X