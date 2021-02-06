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SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE A.Ş.22153445242148
2.GALATASARAY A.Ş.22143546182845
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.22143549262345
4.TRABZONSPOR A.Ş.2211652824439
5.AYTEMİZ ALANYASPOR22115638221638
6.ATAKAŞ HATAYSPOR23115739291038
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.229853528735
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.229763529634
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR227962227-530
10.YENİ MALATYASPOR227872928129
11.GÖZTEPE A.Ş.226883228426
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.226882837-926
13.KASIMPAŞA A.Ş.2375112536-1126
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR2251072228-625
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR216692727024
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2266102740-1324
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2265111627-1123
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2256112035-1521
19.GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20.MKE ANKARAGÜCÜ2153132535-1018
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2245132140-1917

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

06.02.202113:30KASIMPAŞA A.Ş.1 - 4ATAKAŞ HATAYSPOR

06.02.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

06.02.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

06.02.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

07.02.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR

07.02.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ-DEMİR GRUP SİVASSPOR

07.02.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

07.02.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

08.02.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

08.02.202119:00YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş.

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