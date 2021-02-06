Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi üçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE A.Ş. 22 15 3 4 45 24 21 48 2.GALATASARAY A.Ş. 22 14 3 5 46 18 28 45 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 14 3 5 49 26 23 45 4.TRABZONSPOR A.Ş. 22 11 6 5 28 24 4 39 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 22 11 5 6 38 22 16 38 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 23 11 5 7 39 29 10 38 7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 22 9 8 5 35 28 7 35 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 22 9 7 6 35 29 6 34 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 22 7 9 6 22 27 -5 30 10.YENİ MALATYASPOR 22 7 8 7 29 28 1 29 11.GÖZTEPE A.Ş. 22 6 8 8 32 28 4 26 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 6 8 8 28 37 -9 26 13.KASIMPAŞA A.Ş. 23 7 5 11 25 36 -11 26 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 5 10 7 22 28 -6 25 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 21 6 6 9 27 27 0 24 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 6 6 10 27 40 -13 24 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 22 6 5 11 16 27 -11 23 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22 5 6 11 20 35 -15 21 19.GENÇLERBİRLİĞİ 22 5 5 12 20 41 -21 20 20.MKE ANKARAGÜCÜ 21 5 3 13 25 35 -10 18 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 22 4 5 13 21 40 -19 17

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

06.02.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 4 ATAKAŞ HATAYSPOR 06.02.2021 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 06.02.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 06.02.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. 07.02.2021 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR 07.02.2021 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR 07.02.2021 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 07.02.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 08.02.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. 08.02.2021 19:00 YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

GENÇLERBİRLİĞİ