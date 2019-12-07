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Süper Lig puan durumu 7 Aralık 2019! Süper Lig 14. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 14. haftası dün akşam Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçıyla birlikte başladı. Bu haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Alanyaspor maçı bu akşam oynandı. Peki bu akşamki maçların sonucunda Süper Lig puan durumu nasıl? 7 Aralık 2019 TFF Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları haberimizde

Puan durumu

Puan durumu, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçların ardından merak ediliyor. Dün akşam Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle sıralamada önemli bir 3 puan kazandı. Peki bu akşam Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında aldığı galibiyet puan durumunda nasıl bir değişikliğe neden oldu? 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 14. haftasında Sivasspor, bugünkü Malatyaspor galibiyetiyle birlikte liderliği sürdürmeyi garantiledi. İşte TFF Süper Lig 14. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 14. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR1493229131630
2.FENERBAHÇE A.Ş.1474328161225
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK137422113825
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.137331914524
5.TRABZONSPOR A.Ş.1365224141023
6.GALATASARAY A.Ş.146531511423
7.AYTEMİZ ALANYASPOR1464424141022
8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1455429191020
9.GÖZTEPE A.Ş.145541615120
10.YUKATEL DENİZLİSPOR135261314-117
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.135261421-717
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.134451824-616
13.GENÇLERBİRLİĞİ143562225-314
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR133461320-713
15.KASIMPAŞA A.Ş.133371722-512
16.ANTALYASPOR A.Ş.133371223-1112
17.MKE ANKARAGÜCÜ14239928-199
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR131481229-177

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

06.12.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 5 - 2GENÇLERBİRLİĞİ

07.12.2019 15:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR

07.12.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 3 GÖZTEPE A.Ş.

07.12.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

08.12.2019 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

08.12.2019 16:30 ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

08.12.2019 16:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

08.12.2019 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

09.12.2019 20:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

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