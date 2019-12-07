Puan durumu, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçların ardından merak ediliyor. Dün akşam Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle sıralamada önemli bir 3 puan kazandı. Peki bu akşam Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında aldığı galibiyet puan durumunda nasıl bir değişikliğe neden oldu? 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 14. haftasında Sivasspor, bugünkü Malatyaspor galibiyetiyle birlikte liderliği sürdürmeyi garantiledi. İşte TFF Süper Lig 14. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu.
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 14. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|9
|3
|2
|29
|13
|16
|30
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|14
|7
|4
|3
|28
|16
|12
|25
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|13
|7
|4
|2
|21
|13
|8
|25
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|13
|7
|3
|3
|19
|14
|5
|24
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|13
|6
|5
|2
|24
|14
|10
|23
|6.GALATASARAY A.Ş.
|14
|6
|5
|3
|15
|11
|4
|23
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|6
|4
|4
|24
|14
|10
|22
|8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|14
|5
|5
|4
|29
|19
|10
|20
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|14
|5
|5
|4
|16
|15
|1
|20
|10.YUKATEL DENİZLİSPOR
|13
|5
|2
|6
|13
|14
|-1
|17
|11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|13
|5
|2
|6
|14
|21
|-7
|17
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|13
|4
|4
|5
|18
|24
|-6
|16
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|3
|5
|6
|22
|25
|-3
|14
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|3
|4
|6
|13
|20
|-7
|13
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|13
|3
|3
|7
|17
|22
|-5
|12
|16.ANTALYASPOR A.Ş.
|13
|3
|3
|7
|12
|23
|-11
|12
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|2
|3
|9
|9
|28
|-19
|9
|18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|13
|1
|4
|8
|12
|29
|-17
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
06.12.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 5 - 2GENÇLERBİRLİĞİ
07.12.2019 15:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR
07.12.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 3 GÖZTEPE A.Ş.
07.12.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR
08.12.2019 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
08.12.2019 16:30 ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
08.12.2019 16:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
08.12.2019 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
09.12.2019 20:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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