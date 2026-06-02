SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ: 2026 - 2027 Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa ligleri transfer dönemleri
2026-2027 Süper Lig transfer sezonu için geri sayım başladı! Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre yaz transfer dönemi tarihi açıklandı. Peki Avrupa'nın dev liglerinde transfer sezonu ne zaman başlıyor, hangi ülkede süre daha uzun? Tüm detaylar ve kritik tarihler haberimizde!
SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 Süper Lig sezonuna ilişkin transfer ve tescil takvimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz resmi olarak duyurulmadı. Bununla birlikte, önceki sezonların takvimleri göz önünde bulundurulduğunda yaz transfer döneminin genellikle Haziran ayının son günlerinde başlayıp Eylül ortasına kadar sürmesi öngörülüyor.
AVRUPA LİGLERİ TRANSFER DÖNEMLERİ
Avrupa’nın önde gelen liglerinde 2026 yaz transfer dönemi takvimi de netleşti. İngiltere Premier Lig’de transfer penceresi 15 Haziran’da açılıp 1 Eylül’de TSİ 23.00’te kapanacak.
İspanya LaLiga’da süreç 1 Temmuz’da başlayacak ve 1 Eylül’de Türkiye saatiyle 04.59’a kadar devam edecek.
İtalya Serie A’da transferler 29 Haziran’da start alırken 1 Eylül’de TSİ 04.00’te sona erecek.
Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de ise yaz transfer dönemi 1 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 04.00 itibarıyla tamamlanacak.