Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ: 2026 - 2027 Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa ligleri transfer dönemleri

        SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ: 2026 - 2027 Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa ligleri transfer dönemleri

        2026-2027 Süper Lig transfer sezonu için geri sayım başladı! Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre yaz transfer dönemi tarihi açıklandı. Peki Avrupa'nın dev liglerinde transfer sezonu ne zaman başlıyor, hangi ülkede süre daha uzun? Tüm detaylar ve kritik tarihler haberimizde!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026-2027 Süper Lig transfer dönemi için heyecan artıyor! Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurduğu takvimle birlikte yaz transfer sezonunun başlangıç tarihi netlik kazandı. Peki Avrupa’nın önde gelen liglerinde transfer penceresi hangi tarihlerde açılıyor, en uzun süre hangi ülkede? İşte merak edilen tüm ayrıntılar ve önemli tarihler…

        2

        SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026-2027 Süper Lig sezonuna ilişkin transfer ve tescil takvimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz resmi olarak duyurulmadı. Bununla birlikte, önceki sezonların takvimleri göz önünde bulundurulduğunda yaz transfer döneminin genellikle Haziran ayının son günlerinde başlayıp Eylül ortasına kadar sürmesi öngörülüyor.

        3

        AVRUPA LİGLERİ TRANSFER DÖNEMLERİ

        Avrupa’nın önde gelen liglerinde 2026 yaz transfer dönemi takvimi de netleşti. İngiltere Premier Lig’de transfer penceresi 15 Haziran’da açılıp 1 Eylül’de TSİ 23.00’te kapanacak.

        İspanya LaLiga’da süreç 1 Temmuz’da başlayacak ve 1 Eylül’de Türkiye saatiyle 04.59’a kadar devam edecek.

        İtalya Serie A’da transferler 29 Haziran’da start alırken 1 Eylül’de TSİ 04.00’te sona erecek.

        Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de ise yaz transfer dönemi 1 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 04.00 itibarıyla tamamlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram tatilinin bitmesiyle Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

        TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde