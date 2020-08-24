süper lig fikstürü ne zaman çekilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, " Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek." ifadeleri yer aldı.

SÜPER LİG YENİ SEZON FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi. Süper Lig'de fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü 21:00'de yapılacak. TFF 1. Lig'de kura çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?



TFF 2020-2021 Süper Lig sezonunun 11 Eylül'de başlayacağını açıkladı. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi. Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.