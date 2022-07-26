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Süper Loto sonuçları 26 Temmuz 2022: Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları 26 Temmuz 2022 Salı akşamı şans oyunu severler tarafından araştırılmaya başlandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar bu akşam açıklandı. İşte, Milli Piyango 26 Temmuz 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: Süper Loto sonuçları 26 Temmuz 2022: Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş heyecanı bu akşamda devam etti. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 26 Temmuz 2022 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları...

26 TEMMUZ 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

7 - 29 - 32 - 37 - 44 - 50

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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