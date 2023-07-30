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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Salı, Perşembe, Pazar olmak üzere 3 gün çekilen Süper Loto'nun bu haftalık son çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu seven kişilerin araştırdığı, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 18:46
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        Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
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        Süper Loto'da çekiliş heyecanı sürüyor. Bilindiği üzere Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sisal Şans tarafından haftada üç gün noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları araştırılıyor. İşte, 30 Temmuz 2023 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

        30 TEMMUZ 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Haftada 3 gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.30'da CANLI olarak gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandığında eşzamanlı olarak haberimizin içeriği güncellenecektir.

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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