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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sondaj çalışmasında yanmaya başladı! Numune inceleniyor! Bu ateş 5 gündür sönmüyor! | Son dakika haberleri

        Sondaj çalışmasında yanmaya başladı! Numune inceleniyor! Bu ateş 5 gündür sönmüyor!

        Kocaeli'nde, metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, yaklaşık 5 gündür sürüyor. Yanan gazın türünün tespiti için çalışmaların devam ettiği ve alınan numunelerin incelendiği bildirildi. AFAD ve yetkili ekipler de ateşin başında bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:57
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        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı.

        TPAO VE TÜBİTAK NUMUNE ALDI

        DHA'daki habere göre ekipler bölgede önlem alırken, yangın yaklaşık 5 gündür sürüyor. Metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesi ile alevleri söndürürken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

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        NUMUNELER İNCELENİYOR

        Numune alımı ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

        AFAD VE EKİPLER BEKLİYOR

        Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis ve belediye zabıta ekipleri 7/24 esasına dayalı bekleyişlerini sürdürüyor.

        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü Haberi Görüntüle
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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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