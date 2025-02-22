Sondaj çalışmasında yanmaya başladı! Numune inceleniyor! Bu ateş 5 gündür sönmüyor!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı.

TPAO VE TÜBİTAK NUMUNE ALDI DHA'daki habere göre ekipler bölgede önlem alırken, yangın yaklaşık 5 gündür sürüyor. Metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesi ile alevleri söndürürken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. REKLAM

NUMUNELER İNCELENİYOR Numune alımı ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.