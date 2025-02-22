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        Kar, sinemalara iyi geldi

        Yoğun kar yağışı sinemalara iyi geldi. Öyle ki kar, sinemalara bereket olarak yağdı

        Giriş: 22.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:12
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        Kar, sinemalara iyi geldi
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        Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, okulların tatil edilmesine, çalışanların; evden çalışmaya yönlendirilmesine ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Yoğun kar yağışının olumlu yanları da yok değil.

        Örneğin, barajlar doldu (İstanbul'da doluluk oranı; % 70'i geçti), hava temizlendi, çocuklar; ekran başından uzaklaşıp kar topu oynayarak, kardan adam yaparak farklı bir etkinlikte bulundu.

        Yoğun kar yağışı, sinemalara da iyi geldi.

        Öyle ki kar, izleyici sayısı açısından kriz içinde olan sinemalara bereket olarak yağdı. Elbette bu durum, sinema salonu işletmecileriyle yapımcıları bir hayli memnun etti.

        Kar yağışının etkili olduğu hafta içinde; izleyici sayısı, bir hafta önceki aynı döneme oranla % 30 arttı.

        Böylelikle, insanların 'Kötü' havalarda sinemaya gitme eğiliminin arttığına yönelik istatistik, bir kez daha geçerliliğini gözler önüne serdi.

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        7 - 13 Şubat'ta Türk ve yabancı film olmak üzere 62 film, toplamda; 520.419 kişi tarafından izlendi.

        Film başına... 8.393 bilet.

        Kar yağışının etkili olduğu 14 - 20 Şubat'ta ise gösterimdeki 46 filmi toplamda; 675.183 kişi izledi.

        Film başına... 14.677 bilet.

        Toplamda; 133.245.301 TL hasılatın elde edildiği 14 - 20 Şubat arasındaki haftanın röntgenini çekecek olursak;

        24 Türk filmi.... 491.327 (Film başına; 20.471 izleyici / 3.788.997 TL hasılat)

        22 yabancı film... 183.856 (Film başına; 8.357 izleyici / 1.923.152 TL hasılat)

        'Aşk Sadece Bir An'

        Haftanın en çok izlenen filmi; Türk yapımı 'Aşk Sadece Bir An' (224.686 kişi) olurken, onu ABD yapımı 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' (114.926 kişi) takip etti.

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        #Aşk Sadece Bir An
        #kaptan amerika
        #kar yağışı
        #sinema
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