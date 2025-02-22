haftanın kitapları

YARASALARIN AVLUSUNDA

(Şükrü Erbaş)



Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan Yarasaların Avlusunda, Şükrü Erbaş’ın 2023-2024 yılları arasında yazdığı şiirleri okurlarla buluşturuyor:

"Tabii ki ölümü çok düşündüm

Tabii ki ölümü anlayarak yaşlandım

İyi ki güzelliğin sonunu önceden bilmedim

İyi ki ayrılığın acısıyla donandı kalbim

Melankoli, bir soğuk pencerenin pervazına

Hayal ipliğiyle dikilmiş sapsarı bir bozkırdı

Melankoli bütün kızlardan kaçan

Taşralı bir mahcubiyetti

Tabii ki eşikleri anladım

Odayı da sokağı da aynı hayranlıkla sevdim

İyi ki can sıkıntısı yazmanın kapılarını açtı

Yalnızlığı sevecek kadar çok kitap okudum iyi ki

Güzel dostlarım oldu ama hep tenha yürüdüm

Ölülerimle konuşacak yaşlara geldim.

Ben görsem ne, görmesem ne

Kandil sönecek bir gün

Ama dünyamızda ateş böcekleri

Hep yanacak."