17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti! Antalya'da, 3 arkadaşı ile oto yıkamacıya gelen 28 yaşındaki B.A., "Sevgilime kim yazdı" diyerek tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği işletme sahibi 22 yaşındaki Haydar Sarp yaralandı, göğüs kısmından ağır yaralanan 17 yaşındaki Şükrü Alkaş ise öldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2025 - 14:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:31 facebook

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