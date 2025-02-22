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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti! | Son dakika haberleri

        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!

        Antalya'da, 3 arkadaşı ile oto yıkamacıya gelen 28 yaşındaki B.A., "Sevgilime kim yazdı" diyerek tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği işletme sahibi 22 yaşındaki Haydar Sarp yaralandı, göğüs kısmından ağır yaralanan 17 yaşındaki Şükrü Alkaş ise öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:31
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        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
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        Antalya'da olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'nda yer alan oto yıkama dükkanında meydana geldi. B.A., 3 arkadaşıyla oto yıkama dükkanına gelerek "Sevgilime kim yazdı" diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        17 yaşında hayatını kaybeden Şükrü Alkaş.
        17 yaşında hayatını kaybeden Şükrü Alkaş.

        DHA'daki habere göre tabanca seslerini duyanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İKİ YARALI TEDAVİYE ALINDI

        Ekipler, bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp (22) ile göğüs kısmından ağır yaralanan çalışan Şükrü Alkaş'a (17) ilk müdahalesini yaptıktan sonra yakınlarda bulunan hastaneye kaldırdı.

        17 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Şükrü Alkaş (17), hastanede hayatını kaybetti. Şükrü Alkaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Alkaş'ın cansız bedeni sabah saatlerinde işlemlerinin ardından amcası ve yakınlarına defnedilmek üzere teslim edildi.

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