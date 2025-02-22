Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni 41 yaşındaki Cihan Güçlü, okulda uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güçlü, tedavi altına alındı. İşte saldırının akılalmaz nedeni...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 07:57 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da kan donduran olay, Ereğli ilçesinde dün sabah Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi.

        ÖĞRETMENE 3 KURŞUN İSABET ETTİ

        Öğretmen Cihan Güçlü tedavi altına alındı.
        Öğretmen Cihan Güçlü tedavi altına alındı.

        DHA'daki habere göre sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencinin ağabeyi olan Kerem K.'nin (19), tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtından, kasığından ve sol bacağından yaralandı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        REKLAM

        İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        KARDEŞİYLE YETERİNCE İLGİLENMEDİĞİ İDDİASIYLA VURMUŞ

        Olay yerinden kaçan Kerim K., jandarma ekiplerince yakalandı. Kerim K.'nin, öğretmen Güçlü'yü, kardeşi olan 4'üncü sınıf özel eğitim öğrencisi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!
        Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Miras bırakmak yerine tatile gitmek trend oldu
        Miras bırakmak yerine tatile gitmek trend oldu
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı"
        "Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı"
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!