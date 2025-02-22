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        Haberler Magazin Bebek'te Kutluay atlama noktası

        Bebek'te Kutluay atlama noktası

        İbrahim Kutluay, Bebek'i bir yönden daha popüler hale getirdi. Kutluay'ın yaz - kış, Boğaziçi'nde denize girdiği yer bir hayli ilgi görüyor. İbrahim Kutluay gibi soğuğa meydan okuyarak, kendini soğuk sulara bırakıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 00:00 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:00
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        Kutluay atlama noktası
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        Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle insanlar, mecbur olmadıkça dışarıya çıkmak istemiyor.

        İbrahim Kutluay ise her fırsatta Boğaziçi'nde kendini buz gibi sulara bırakıyor. Bunun son örneğini hava sıcaklığının 1, deniz suyu ısısının ise 6 derece olduğu cuma günü (Dün), sergiledi.

        Çevresindekilerin ve gazetecilerin, "İbrahim bey, bu havada denize girilir mi? Üşümüyor musunuz?" şeklinde sorusuna; "Asıl bu havalarda girilir" şeklinde cevap veren İbrahim Kutluay, birçok İstanbulluyu heveslendiriyor.

        İbrahim Kutluay'ın yaz - kış Boğaziçi'nde Bebek'te denize girdiği nokta, bir hayli popüler oldu.

        İbrahim Kutluay gibi soğuk havaya meydan okuyan İstanbullu; Boğaziçi'nde, hem de soğuk havada denize girme deneyimi yaşadı.

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        #İbrahim Kutluay
        #bebek
        #Bebekte denize girme
        #boğaziçi
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