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        Haberler Yaşam Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi

        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi

        Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan kalp hastası kedi Lucy'e sakin ve stressiz yaşam tavsiyesinde bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:45
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        Doğuştan kalp hastası olan 4 yaşındaki Lucy, Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi'nde veteriner hekimlerin takibi ve sahibinin özel bakımıyla sağlıklı yaşam sürüyor. Lucy'i sahiplenen Büşra Tüken, geçen yıl kedisinin çok fazla su içtiğini fark etti.

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        Sık su içme durumunu kusma ve kanlı idrar sorunu takip edince özel bir veteriner kliniğine başvuran Tüken, kedisine ultrason yaptırılması ve veteriner iç hastalıkları uzmanınca muayene edilmesi önerisi üzerine, Lucy'yi AÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

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        Burada yapılan incelemelerde, solunum güçlüğü tespit edilen Lucy'nin kalbinin normalden büyük olduğu belirlendi. Kalbinde şiddetli üfürüm olduğu saptanan Lucy'ye, nadir görülen Endokardiyal Yastık Defekti olarak da adlandırılan Eisenmenger sendromu teşhisi konuldu.

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        Lucy'deki bu sorunun doğuştan kaynaklandığı belirlendi, kalpteki kulakçık ve karıncıklar arasındaki duvarda delikler olduğu tespit edildi.

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        "ONU ÇOK YORACAK ŞEKİLDE OYUNLARIN YAPILMAMASI GEREKECEK"

        AÜ Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Şinasi Borgahan Deniz, yaptığı açıklamada, bu hastalığın tamamen tedavi edilemediğini ancak kullanılan ilaçlarla solunum probleminin baskılanabildiğini söyledi.

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        Lucy'nin genel durumunun şu an çok iyi olduğunu ve şikayetinin bulunmadığını anlatan Deniz, kontrollerine aksatmadan geldiği ve ilaçlarını düzenli kullandığı sürece Lucy'nin uzun ömür sürebileceğini dile getirdi.

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        Deniz, ömür boyu tedavi görecek olan Lucy'nin bu süreçte çok kilo almaması, sigara, tütsü, egzoz dumanı veya toz gibi solunumunu zorlaştıracak etkenlere maruz kalmaması gerektiğine dikkati çekti.

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        Lucy'nin diğer kediler kadar koşup oynayamayacağını ve sakin bir yaşam sürmesi gerektiğini aktaran Deniz, "Lazerle ve oyuncaklarla onu çok yoracak şekilde oyunların yapılmaması gerekecek. Sakin ve stressiz yaşamla beraber ilaçlarını düzgün kullanırsa yakın zamanda sıkıntı beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

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        Lucy'yi yaklaşık 1,5 yıl önce sahiplendiğini anlatan Büşra Tüken de kedisinin çok sakin olduğunu belirterek, şunları anlattı:

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        "Lucy çok uysal, çok sessiz, hiç yaramaz değil. Çok hisli ama sakin bir kedi. Hastalığından dolayı da hareketleri biraz daha yavaş olabiliyormuş. Rahatsızlığı için üzülüyorum, Lucy bana çok iyi geliyor. Birbirimize güzel arkadaş olduk."

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        #Kalp hastası kedi Lucy
        #kedi lucy
        #stressiz yaşam
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