Türkiye pazarında 15’inci yılını kutlayan Vodafone, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ücretsiz danışmanlık vermeye hazırlanıyor. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, pandemi döneminde KOBİ’lerin kaybettiği müşteri ve gelir potansiyelini dijital pazarlamayla geri kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Aksoy ''Destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere Dijital Pazarlama Danışmanlığı ücretsiz olarak sunulacak. Amacımız, bu zor dönemde dijital çözümlerimizi esnaf ve KOBİ’lere ücretsiz sunarak dijital dönüşümlerine katkıda bulunmak ve ekonomiye fayda sağlamak” dedi.

15 YILDA 25 MİLYAR TL YATIRIM

Vodafone Türkiye’nin 2020 performansı ve 2021 hedefleri, Şubat başında CEO’luk bayrağını devralan Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Vodafone Türkiye'nin 2020 yılını 2 milyar TL’ye yakın yatırım ve 13.6 milyar TL servis geliri ile kapattığını kaydeden Aksoy, Vodafone’un 2006 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı toplam yatırımın 25 milyar TL’yi aştığını aktardı. 23.4 milyonu mobil ve 1.2 milyonu sabit geniş bant olmak üzere toplam 24.6 milyon müşteriye hizmet verdiklerini belirten Aksoy “Bir yeni nesil telekom şirketi olarak, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve finanstan sigortaya, farklı iş alanlarında da varlık gösteriyoruz. Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak” dedi.

'250'NİN ÜZERİNDE ULAK BAZ İSTASYONUMUZ VAR'

Yatırımlarının yüzde 99’unu teknoloji yatırımlarının oluşturduğuna dikkat çeken Aksoy, ''81 ilde 23.4 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürüyoruz. Tüm baz istasyonlarımızın neredeyse tamamında 4.5G hizmeti sağlıyoruz'' dedi. Aksoy, 250’nin üzerinde ULAK yerli baz istasyonunuyla Türkiye'de en yüksek sayıda canlı ULAK baz istasyonu devrede olan operatör olduklarını söyledi. Vodafone Grubu'nun 10’u aşkın Avrupa ülkesinde 5G şebekesini devreye aldığını aktaran Aksoy ''5G alanındaki global deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

'HOLDİNG YAPISINA GEÇTİK'

Dijitalleşme performansını artırmak ve yeni iş alanlarının büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtiklerini ifade den Aksoy, yeni yapıyı şöyle anlattı: ''Vodafone Holding A.Ş., 4 ana dikey altında 10 şirketten oluşuyor. ‘Telekom’ dikeyimizin altında Vodafone Telekom ve Vodafone Net var. Bu iki amiral gemimizin yanına bu yıl Vodafone Kule Hizmetleri’ni ekledik. ‘Servisler’ dikeyinin altında Vodafone Dağıtım, Vodafone Bilgi ve Vodafone Teknoloji şirketlerimiz var. ‘Finansman ve Sigorta’ dikeyinin altında Vodafone E-Para ve Vodafone Sigorta şirketlerimiz var. ‘TV ve Medya’ dikeyinin altında ise Vodafone TV ve Vodafone Medya şirketlerimiz var. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek.”

'TÜRKİYE'NİN DİJİTAL SKORUNU 71'E YÜKSELTTİK'

Vodafone Business çatısı altında işletmeleri yeni nesil teknolojilere hazırladıklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu: “1.2 milyon kurumsal müşterimizin teknoloji ortağı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOBB işbirliğiyle başlattığımız ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ kapsamında Türkiye'nin dijital skorunu son 3 yılda 53'ten 71'e yükselttik. İTÜ Vodafone Future Lab’de neredeyse tamamı yerli 30 iş ortağımızla yeni nesil teknolojilerden yararlanarak kurumsal müşterilerimiz için çözüm üretiyoruz. Yakında Virtual Future Lab'i de hayata geçireceğiz ve çözümlerimizi KOBİ’ler de dahil her ölçekten şirkete yayabileceğiz. Yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yarattığımız iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu. Halihazırda 700 aktif tedarikçi ve bayi ile birlikte çalışıyoruz.”

'SÜPERMARKET SERVİSİMİZİ DİJİTAL AVM'YE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ'

Tüm kanallarda dijitalleşmeye odaklandıklarını vurgulayan Aksoy, Vodafone Yanımda, uygulamasının 2020 yılında tekil kullanıcı sayısının 22 milyonu, aylık ziyaret trafiğinin ise 300 milyonu aştığına dikkat çekti. Aksoy ''Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine pazaryeri hizmeti sunan ilk operatör olduk. Ayda 200 binin üzerinde işlemin gerçekleştiği platformumuzun aylık kullanıcı sayısı 9 milyona ulaştı. istegelsin işbirliğiyle sunduğumuz ve ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedeflediğimiz süpermarket servisi ile telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olduk. Vodafone Grubu’nda da bir ilk olan süpermarket servisimizi, bir ‘dijital alışveriş merkezine’ dönüştürmek istiyoruz.” diye konuştu.

Tüm dünyada “amaç odaklı bir şirket” olmaya önem verdiklerinin altını çizen Aksoy, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarından kaynaklı çevresel etkilerini yarıya indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 14 yılda toplam 4.3 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunduklarını ve 47 milyon TL’lik sosyal yatırım yaptıklarını aktardı.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DEVAM EDECEK'

Vodafone Grubu'nun toplam küresel karbon emisyonlarını 2040 yılına kadar ‘net sıfır’a düşürmeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Aksoy ''Biz de Türkiye’de bu yılın sonuna kadar elektriğimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi hedefliyoruz. 2019’da Adana’da, 2020 sonunda da İstanbul’da teknoloji merkezlerimizde toplam 5 milyon TL’yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kurduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezlerimizle devam etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

'FİBERE 5 MİLYAR DOLAR YATIRIM GEREKİYOR'

Hedeflerini hayata geçirmek için yaygın bir fiber ağına ihtiyaç olduğunu belirten Aksoy, “Fiber hane kapsamasının 20 milyon hanenin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. Bu noktada, mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Böylece, daha büyük kapsamlı yatırımlara imkân sağlayan maliyet tasarrufları sağlayabiliriz.”

'HİBRİT ÇALIŞMA MODELİNE GEÇECEĞİZ'

Pandemi sonrası dönemde hibrit çalışma modeline geçiş kararı aldıklarını belirten Aksoy, hem uzaktan hem de ofisten çalışmanın mümkün olacağı esnek bir yapı oluşturacaklarının altını çizdi.